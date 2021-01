Wójt gminy Rzekuń usłyszał zarzuty. Bartosz Podolak: "Jestem niewinny"

REKLAMA

REKLAMA

Prokuratura nie zdradza, czy wójt przyznał się do winy. Zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym - poręczenie majątkowe w kwocie 20 tysięcy złotych oraz dozoru policji. Za ten czyn grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Zastanów się, zanim dodasz komentarz

~Sylwia , 18:44 21-01-2021 , 61% @~Mieszkancy Mam nadzieję, że sprawa zostanie wyjaśniona. Osobiście trudno mi w to uwierzyć. odpowiedz • oceń :

~Że co , 18:46 21-01-2021 , 53% @~Sylwia Dokładnie. Było zawiadomienie, więc trzeba wszystko sprawdzić, ale tez wierze, że to tylko pomówienia. odpowiedz • oceń :

~Mariola , 18:47 21-01-2021 , 34% @~Mieszkancy Panie wójcie trzymam kciuki. Jestem zadowolona z Pana zarządzaniem gmina i ufam, że to tylko kwestia czasu, aby udowodnić, że jest Pan niewinny odpowiedz • oceń :

~Kapusta , 18:49 21-01-2021 , 43% @~Mieszkancy Tak jak czytamy w oświadczeniu, prokuratura musi badać wszelkie zgłoszenia Nie oznacza to jednak, że są uzasadnione. Sa życzliwi, którzy chcieliby odsunąć obecną władze żeby samemu objąć stanowisko. Mam nadzieje że sprawa szybko znajdzie swój finał. Osobiście wierze, że to nie są prawdziwe doniesienia odpowiedz • oceń :

~Ferdynand , 18:53 21-01-2021 , 45% @~Kapusta A co w ratuszu? Czekam na finał sprawy i liczę, że nie jest to prawda. Panie wójcie głosowałem na Pana i nie żałuje. Zdania póki co nie zmieniam. Dobrze Pan rządzi i nie sądzę, że zarzuty sa prawdziwe. Pozdrawiam odpowiedz • oceń :

~bal murzynów , 18:59 21-01-2021 , 70% @~Ferdynand przydyupasy w akcji

Boita sie o swoje portki i koryta?

Wuj dopiero z urzedu co wyszedł. WIdocznie naradzał sie że niewinny. TAk ustalili i tak w MO I EO pisza

odpowiedz • oceń :

~rychard , 19:07 21-01-2021 , 37% @~bal murzynów Panie wójcie głowa do góry. Sprawa sie skonczy, wierze że pozytywnie. Trzymam za Pana kciuki odpowiedz • oceń :

~Roman , 18:44 21-01-2021 , 50% Winę trzeba udowodnić. Wierze, że sprawa się wyjaśni. Trzymam kciuki Panie wójcie odpowiedz • oceń :

~Mieszkaniec powiatu , 21:24 21-01-2021 , 20% @~Roman Ludzie czy wy nie widzicie ze próbują się pozbyć lokalnych rządzących, żeby moc znowu wsadzie swoich. Druga Rosja, Druga Białoruś odpowiedz • oceń :

~haha , 21:25 21-01-2021 , 75% @~Roman Mama Podolaka znów w akcji, jak pod każdym artykułem o nim... odpowiedz • oceń :

~Lelisiak , 18:46 21-01-2021 , 30% Kiedys chyba kible w Lelisie remontował Podolak. Byly obtym artykóly odpowiedz • oceń :

~Paweł , 18:48 21-01-2021 , 24% Dyrektor goku podlegał pod wójta gminy lelis ktory napewno go kontrolował. Jakby były nieprawidłowości to na pewno by wójt do tego nie dopuścił odpowiedz • oceń :

~Zzz , 18:54 21-01-2021 , 59% Jak jest niewinny to by nie usłyszał zarzutu.W końcu CBA nie zamyka za nic odpowiedz • oceń :

~t , 19:01 21-01-2021 , 75% @~Zzz Jak na Godzinę donosili co chwile. Donos za donosem. Jak był niewinny to CBA nie przyszło po niego.



Mozesz sobie donoscić jak ktioś nie winny to zarzutów nie usłyszy odpowiedz • oceń :

~Daf , 19:01 21-01-2021 , 70% Tłumaczenie na poziomie przedszkolaka.Sledztwo trwało cały rok, więc był czas by prokuratura zebrała odpowiednie dowody.Wiec pewnie są mocne skoro CBA doprowadziło do prokuratury. odpowiedz • oceń :

~prawnik , 19:12 21-01-2021 , 34% @~Daf Gdyby były twarde dowody to by został zatrzymany i osadzony, a jak po roku nie mają takich dowodów to słabo to widzę. odpowiedz • oceń :

~n , 19:07 21-01-2021 , 50% Z oświadczenia wynika ze to nie on jest winny tylko ktoś inny .........



odpowiedz • oceń :

~Hi , 19:15 21-01-2021 , 73% @~n Teraz to dopiero zrobił sobie promocje na cały kraj.Moze koledzy z PSL zgłoszą do jakiejś nagrody? odpowiedz • oceń :

~@ x , 19:24 21-01-2021 , 31% @~Hi Wrzę w Wójta i jestem przekonany ze się obroni . To dobry i uczciwy człowiek, mam dobrą opinię o nim i solidny przykład odpowiedz • oceń :

~Realista , 21:40 21-01-2021 , 100% @~@ x A ja szczerze wątpię w jego uczciwość. odpowiedz • oceń :

~Ta , 19:19 21-01-2021 , 69% Na Tyszke też donosili,ale że był uczciwy to prokuratura zarzutów nie stawiała.Tu od roku trwało śledztwo,zbierali dowody ,ekspertyzy były wykonywane.Wiec raczej o pomyłce trzeba zapomnieć.Moze trzeba panie wójcie honorowo podać się do dymisji. Choć tyle przyzwoitości. odpowiedz • oceń :

~hahah , 20:02 21-01-2021 , 67% @~Rzekunianin Nikt już nie słucha ????

wolność słowa to chyba jakieś resztki jeszcze istnieja

odpowiedz • oceń :

~Parafianka z Rzekunia , 20:18 21-01-2021 , 100% @~Rzekunianin Jeszcze nigdy żadnej bzdury nie napisałam, czego tak się boisz? odpowiedz • oceń :

~Marek , 20:26 21-01-2021 , 25% Jaki kraj takie służby. Wyrobnicy pisowscy dajcie człowieka a artykuł się znajdzie.Człowiek sobie radził ale nie ze słusznej partii to uje...ać go obrzucić guw....em niech się tłumaczy to są metody partii rządzącej mam nadzieję że już niedługo odpowiedz • oceń :

~hahhah , 20:36 21-01-2021 , 89% Chciał z klubem umoczyć Pana Godzinę. Pisali donosy i co i nic.



a dlaczego tak robili?

bo mierzyli go swoją miarą.

Myśleli że poprzednik taki jak oni

No i oliwa sprawiedliwa na wierzch wypływa odpowiedz • oceń :

~Bn , 20:45 21-01-2021 , 25% Nie rozumiem po co te szopki można było człowieka wezwać normalnie na przesłuchanie odpowiedz • oceń :

~zen , 21:34 21-01-2021 , 100% @~Bn wzywać to można w sprawie o 200 zł a nie o 10tyś i korupcję odpowiedz • oceń :

~Zenek , 21:08 21-01-2021 , 50% Kurwa śmiech na sali 10 tys odpowiedz • oceń :

~Prokuratura , 21:25 21-01-2021 , 34% @~Zenek Kotowski zarobił przez ostatni rok ponad 300 tys w elektrowni, 40 tys miał w reklamówce i nic. A Kulik polowe spraw ma umorzonych tylko oczywiście nikt nie napisze odpowiedz • oceń :

~Padolak , 21:36 21-01-2021 , - @~Zenek Phii co to jest 10 tyś? Na ośmiorniczki tyle wydaję. odpowiedz • oceń :

Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.