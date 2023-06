Wpływ jakości karmy na zdrowie psów i kotów

Odpowiednia dieta to podstawa nie tylko naszego zdrowia, ale także i naszych ukochanych czworonogów. Bez niej trudno o długie, szczęśliwe i aktywne życie! Nic więc dziwnego, że chyba wszystkim nam zależy na wyborze jak najlepszej karmy dla naszych pupili. A czym wyróżnia się dobra karma? O tym w artykule.

Dobra karma, czyli jaka?

O jakości karmy decyduje jej skład — to jasne! Co powinien w sobie zawierać? Przede wszystkim odpowiednią ilość mięsa. Nasze psy i koty, choć na co dzień tak urocze, są przecież urodzonymi mięsożercami. W składzie idealnej karmy nie powinny więc dominować ciężkostrawne zboża, lecz właśnie mięso. I taki jest Pan Mięsko karma dla kota w ofercie sklep.najlepszy-przyjaciel.pl !

Co nieco o jakości danej karmy mówi również zawartość wody — niski udział w składzie oznacza, że pożywienie zawiera więcej składników odżywczych w mniejszej, bardziej skoncentrowanej ilości. Oczywiście, nie możemy powiedzieć, że woda oznacza „puste kilogramy” - sama jest przecież niezbędnym elementem diety!

W produktach najwyższej jakości, takich jak karma dla psa Pan Mięsko - sklep Najlepszy Przyjaciel oferuje kilka jej rodzajów, dostosowanych do potrzeb każdego pupila! - znajdziemy nie tylko podstawowe składniki, ale również i dodatki dietetyczne, mające wspierać zdrowie naszego czworonożnego przyjaciela. A czego tam nie uświadczymy? Sztucznych konserwantów, barwników i wzmacniaczy smaku — producenci wartościowych karm zastępują je naturalnymi składnikami!

Klucz do dobrego zdrowia…

Karma wysokiej jakości, dobrana odpowiednio do potrzeb naszego zwierzaka, będzie miała ogromny wpływ na jego zdrowie! Po pierwsze — pozwoli uniknąć najczęstszych problemów żywieniowych, wynikających z niezbilansowanej diety: otyłości i cukrzycy. Prawidłowo skomponowany skład nie powinien również wywoływać u pupila reakcji alergicznych. I wreszcie; odpowiednie żywienie wspiera prawidłowy rozwój i funkcjonowanie organizmu na każdym etapie życia psa czy kota. Najlepsze karmy zawierają dodatki, które mają zapewnić zwierzakom zdrowie ich stawów, kości oraz układu trawiennego; a do tego przyczyniają się do pięknego, lśniącego wyglądu ich sierści!

… i zdrowych zachowań!

Zrównoważona, bogata w naturalne składniki dieta to przepis nie tylko na końskie (a raczej kocie…) zdrowie, ale również i na dobre samopoczucie naszych pupili. Na skutek błędów w doborze odpowiedniej diety zwierzaki często zachowują się tak, że niczym nie przypominają one naszych wesołych ulubieńców. Niektóre bywają ospałe i wiecznie zmęczone, a inne — są wręcz nadpobudliwe i mają problemy ze snem. Problemem może być brak regulujących funkcjonowanie organizmu składników: aminokwasów (na przykład odpowiadającej za prawidłowe działanie neuroprzekaźników tyrozyny) i kwasów tłuszczowych (dobrze nam znanych kwasów omega-3 i omega-6). Dostarczenie tych składników, w czym pomoże nam chociażby Pan Mięsko karma - sklep.najlepszy-przyjaciel.pl , może pozwolić uniknąć poważnych problemów behawioralnych, które potrafią odebrać radość z życia nawet najweselszym czworonogom!

Artykuł sponsorowany.