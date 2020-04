REKLAMA

„Zapraszamy do Naszego Sklepu TLC-Clinic (już wkrótce online) z profesjonalnymi dermokosmetykami do ciała, twarzy, dłoni oraz stóp jak Dermaquest, Dermomedica, Dottore, Diego Dalla Palma, Faromona, Gegwol... oraz z szeroką gamą artykułów antybakteryjnych, jednorazowego użytku jak certyfikowane maseczki ochronne dla dzieci i dorosłych, jednorazowe rękawiczki nitrylowe, filtry ochronne do maseczek ....i wiele innych artykułów.

Jako specjaliści w dziedzinie profesjonalnej pielęgnacji naszego ciała począwszy od twarzy a skończywszy na stopach, naszą ofertę ciagle wzbogacamy o produkty najwyższej jakości. Polecamy najlepszych, ponieważ dobro i zadowolenie naszych klientów jest dla nas sprawą pierwszego rzędu. Dzięki temu możemy się pochwalić wciąż rosnącą liczbą zadowolonych klientów, którzy obdarzyli nas zaufaniem.

Kontakt i dobra komunikacja z naszymi klientami to dla nas sprawa największej wagi. Pragniemy wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych odbiorców, a sprostanie im to dla nas czysta przyjemność. Jesteśmy do dyspozycji w wyjątkowo elastycznych godzinach i odpowiadamy na każde zadane pytanie.

Podpisujemy się pod każdym produktem dostępnym w naszym sklepie dając gwarancję oryginalności, bezpieczeństwa oraz zadowolenia.

Oferta naszego sklepu skierowana jest do osób najbardziej wymagających i poszukujących produktów najwyższej jakości. Wzbogacamy ją o wyjątkowe dermokosmetyki, kosmetyki przeznaczone do pielęgnacji twarzy oraz ciała, zbudowane ze starannie wyselekcjonowanych i wartościowych składników aktywnych.

Produkty te nie zawierają niepotrzebnych i szkodliwych dodatków wywołujących alergię oraz podrażnienie. Swoim działaniem odpowiadają one na potrzeby każdego typu skóry, również tej najbardziej wrażliwej.

W doborze odpowiednich produktów pomagamy fachową i specjalistyczną poradą kosmetologiczną, podologiczną...Zatroszcz się o swoją skórę i pozwól nam otoczyć ją najlepszą opieką!

Sposoby zamówienia:

1️⃣ Poprzez wiadomości na naszym fb, instagramie (już wkrótce będzie można złożyć zamowienie poprzez naszą stronę oraz wykonać płatności online)

2️⃣ Albo telefonicznie pod numerem +48 886 520 147

Sposoby dostawy:

1️⃣ Kosmetyki można odebrać w naszej Klinice po wcześniejszym ustaleniu daty i godziny z jednym z naszych specjalistów.

2️⃣ Paczkomaty Inpost

3️⃣ Przesyłka kurierska, okolice i dalej... (doliczany jest wtedy koszt przesyłki, a przy zamówieniu powyżej 500zł, przesyłka GRATIS)

Zapraszamy do kontaktu

TLC-Clinic klinika laseroterapii | sklep ul.Traugutta 26

07-410 Ostrołęka

tel. +48 886 520 147

Więcej znajdziesz na www.facebook.com/TLCClinic/