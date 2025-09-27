10. urodziny Hali Targowej Feniks w Ostrołęce [WIDEO, ZDJĘCIA]
Uczestników wydarzenia przywitał prezes Kurpiowskiego Centrum Handlowo-Usługowego, które zarządza halą Feniks, Henryk Pakuliński. Przypomniał on pokrótce historię powstania obiektu i zaprosił na przygotowane z okazji urodzin atrakcje.
10 lat na mapie handlowej Ostrołęki gratulował kupcom poseł Mariusz Popielarz, który przekazał podarek na ręce pana prezesa.
W międzyczasie sporo działo się wokół stoisk: m.in. z jedzeniem z grilla i nie tylko od Pekpolu i Bistro do Syta, a także z watą cukrową od sali zabaw Morska Kraina.
Były też dmuchańce, z których chętnie korzystali najmłodsi, bańki mydlane i animacje Sklepu Niedźwiadek.
Dla wszystkich zagrał i zaśpiewał nasz lokalny bard Piotr Grzyb, wystąpili też młodzi tancerze, a pokaz iluzji przygotował Karol Sanetti.
