10. urodziny Hali Targowej Feniks w Ostrołęce [WIDEO, ZDJĘCIA]

10 lat działa w Ostrołęce Hala Targowa Feniks. Impreza z okazji urodzin odbyła się w sobotę 27 września.

Uczestników wydarzenia przywitał prezes Kurpiowskiego Centrum Handlowo-Usługowego, które zarządza halą Feniks, Henryk Pakuliński. Przypomniał on pokrótce historię powstania obiektu i zaprosił na przygotowane z okazji urodzin atrakcje.

10 lat na mapie handlowej Ostrołęki gratulował kupcom poseł Mariusz Popielarz, który przekazał podarek na ręce pana prezesa.

W międzyczasie sporo działo się wokół stoisk: m.in. z jedzeniem z grilla i nie tylko od Pekpolu i Bistro do Syta, a także z watą cukrową od sali zabaw Morska Kraina.

Były też dmuchańce, z których chętnie korzystali najmłodsi, bańki mydlane i animacje Sklepu Niedźwiadek.

Dla wszystkich zagrał i zaśpiewał nasz lokalny bard Piotr Grzyb, wystąpili też młodzi tancerze, a pokaz iluzji przygotował Karol Sanetti.
Materiał filmowy 1 :
Materiał filmowy 2 :
Materiał filmowy 3 :
Materiał filmowy 4 :
Materiał filmowy 5 :
~Anonim, 19:35 27-09-2025,   100%
Ten z białymi Zębami jest na każdej imprezie gdzie jest Żarcie  
~Stary, 21:47 27-09-2025,   100%
Szkoda, że zapomnieli, że bez pomocy p. prezydenta Kotowskiego i jego współpracowników nigdy by tej hali nie było  
~Anonimo, 22:39 27-09-2025,   100%
Czy to kolejna impreza sfinansowana z pieniędzy Mazowsza?  
~Grazyna, 03:14 28-09-2025,   -
Ten prezes to jakby za kare tam był
