100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Komunikat diecezji łomżyńskiej

Łomżyńska kuria opublikowała komunikat dotyczący 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, która przypada na 18 maja 2020 roku.

Treść komunikatu publikujemy poniżej:

W poniedziałek 18 maja br. przypada 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Jak czytamy w Komunikacie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, tego dnia przy grobie naszego wielkiego Rodaka będzie się modlił Ojciec św. Franciszek. W tym szczególnym dniu także Biskup Łomżyński zachęca wszystkich Diecezjan do duchowej łączności z Następcą św. Piotra.

Uroczystość urodzin Papieża Polaka była od dawna przygotowywana także przez naszą Diecezję. Jednak z uwagi na ograniczenia związane z epidemią, większość z nich nie może odbyć się w tym czasie. Ufamy, że okazją do uroczystego świętowania między innymi tego wydarzenia będzie, przypadająca 4 i 5 czerwca 2021 r., 30. rocznica pobytu Ojca św. w Łomży. Zwracamy się z prośbą do Księży Proboszczów, aby w niedzielę 17 maja lub w poniedziałek 18 maja br. w swoich kościołach sprawowali Msze św. dziękczynne za życie i pontyfikat św. Jana Pawła II. Na niedzielę 17 maja br. będzie przekazany do odczytania List Prezydium KEP napisany specjalnie na tę okazję. Wydział Duszpasterstwa Ogólnego prześle również w najbliższych dniach do parafii materiał liturgiczno - duszpasterski do wykorzystania podczas Mszy św. w niedzielę i poniedziałek.

Niech trudny czas, który przeżywamy będzie okazją do szczególnej modlitwy przez wstawiennictwo polskiego Papieża. Prosimy też, aby w miarę możliwości i z zachowaniem norm sanitarnych, wykorzystać duszpastersko 100. lecie urodzin św. Jana Pawła II.

ks. Jacek Czaplicki, Przewodniczący Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego

+ Tadeusz Bronakowski, Wikariusz Generalny

Łomża, dnia 6 maja 2020 r.