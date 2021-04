11. rocznica katastrofy smoleńskiej. Msza święta w intencji ofiar

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

uż drugie zagraniczne laboratorium potwierdza, że na wraku samolotu Tu-154M, który rozbił się 11 lat temu w Smoleńsku, znajdowały się materiały wybuchowe – pisze tygodnik „Sieci” i podkreśla, że „zbliżamy się do prawdy o przyczynach tragedii narodowej z kwietnia 2010 r.”.; „Do włoskiego laboratorium przekazano również próbki gleby z okolicy wrakowiska. Chodziło o to, by się upewnić, czy znalezione na fragmentach samolotu materiały wybuchowe nie pochodzą z ziemi, na którą upadł. Zwracano uwagę, że to możliwe, bo w pobliżu położone są lotnisko i jednostka wojskowa. W badanej glebie ze Smoleńska niczego jednak nie było”

~gość*** , 20:26 07-04-2021 , 0%