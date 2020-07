181 śmiertelnych wypadków od początku wakacji

REKLAMA

Policyjna Mapa Wypadków Drogowych ze Skutkiem Śmiertelnym - Wakacje 2020. Każdego dnia, przez okres wakacji, prezentowana jest aktualna statystyków wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym z ostatniej doby oraz od początku wakacji. Bieżąca aktualizacja, w tym wizualizacja danych, ma na celu zwrócenie uwagi na skalę tragedii do jakich dochodzi na polskich drogach, skłonienie do refleksji użytkowników dróg oraz zachęcenie mediów do dyskusji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.



W tym roku, nową funkcjonalnością mapy jest możliwość uzyskania dodatkowych informacji o zdarzeniu tj. rodzaju zdarzenia oraz liczbie zabitych z podziałem na użytkowników dróg.



Należy mieć na uwadze, że za każdym punktem zaznaczonym na tej mapie, kryje się ludzka tragedia. Każde, nawet z pozoru błahe zignorowanie przepisów, w tym nadmierna prędkość, brawura, zlekceważenie senności czy zmęczenia mogą być przyczyną tragedii na drodze.



Mapa Wypadków Drogowych ze skutkiem śmiertelnym – Wakacje 2020 będzie codziennie wyświetlana, przez okres wakacji, na ekranach firmy Screen Network, znajdujących się na terenie kraju, w oparciu o aktualne dane przekazywane bezpośrednio z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.



Poniżej zwracamy uwagę na proste, lecz niezwykle ważne zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.



Sprawdź przed wyjazdem stan techniczny pojazdu, w tym zwłaszcza ogumienie, oświetlenie, poziom płynów eksploatacyjnych

Respektuj przepisy ruchu drogowego, w szczególności w zakresie przestrzegania dozwolonych limitów prędkości, stanu trzeźwości, korzystania z pasów bezpieczeństwa i właściwego przewożenia dzieci w pojazdach



Dostosuj prędkość do warunków atmosferycznych, drogowych, swoich umiejętności

Zawsze zwalniaj przed przejściami dla pieszych, przystankami komunikacji publicznej oraz przed skrzyżowaniami

Nie wyprzedzaj, ani nie omijaj pojazdów w rejonie przejść dla pieszych, przystanków oraz na samych przejściach

Sygnalizuj swoje manewry na drodze z takim wyprzedzeniem i w taki sposób, by były widoczne dla innych uczestników ruchu

Ogranicz do minimum rozmowy telefoniczne, a w razie konieczności korzystaj z zestawu głośnomówiącego. Rozmowa telefoniczna nawet przez urządzenia dozwolone dekoncentruje kierującego pojazdem



Obowiązkowo rób przerwy w trakcie wielogodzinnych podróży



BRD KGP