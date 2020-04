66-letni senior stracił prawo jazdy! Było zdecydowanie za szybko!

REKLAMA

Na odcinku, gdzie maksymalna dozwolona prędkość to 50 km/h. 66-letni ostrołęczanin rozpędził się do 110! Nie mogło się to zakończyć inaczej niż utratą prawa jazdy na najbliższe trzy miesiące.



Do wykroczenia doszło w Chudku na terenie gm. Olszewo - Borki. Kierujący, 66- letni mieszkaniec naszego miasta, za jazdę w obszarze zabudowanym z prędkością 110 km/h został ukarany 400 złotowym mandatem połączonym z 10 punktami karnymi. Uprawnienia do kierowania pojazdami odzyska po upływie trzech miesięcy.







Prędkość jest głównym czynnikiem mającym wpływ na tragiczne skutki wypadków drogowych.Nie wszystkich wypadków da się uniknąć, ale zdejmując nogę z gazu możemy ograniczyć ich konsekwencje i zwiększyć szanse na przeżycie własne i innych!

mówi podkomisarz Tomasz Żerański, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.