71 kierowców w radarowej pułapce. Akcja "Kaskadowy pomiar prędkości" w Ostrołęce

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Zastanów się, zanim dodasz komentarz

Nie dadzą ludziom żyć i jeździć po drogach w spokoju, nawet w stanie wojennym w państwie komunistycznym nie było takich łapanek na ludzi jak to co się teraz wyprawia.

Nie dadzą ludziom żyć i jeździć po drogach w spokoju, nawet w stanie wojennym w państwie komunistycznym nie było takich łapanek na ludzi jak to co się teraz wyprawia.

~Pafeł , 13:24 08-07-2024 , 34%