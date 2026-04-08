„A rzeka płynie” - wystawa malarstwa Maryny Wiśniewskiej w Galerii Ostrołęka

W najbliższy czwartek w Galerii Ostrołęka szykuje się ciekawe wydarzenie dla wszystkich, którzy lubią sztukę albo po prostu chcą spędzić miły wieczór. Odbędzie się tam wernisaż wystawy malarstwa Maryny Wiśniewskiej pod tytułem „A rzeka płynie”.

Maryna Wiśniewska to artystka z Warszawy, która całe swoje życie zawodowe związała ze sztuką. Ukończyła warszawską ASP, a przez lata pracowała tam jako wykładowca na Wydziale Grafiki. Na co dzień zajmuje się nie tylko malowaniem obrazów, ale też projektowaniem graficznym. W Ostrołęce pokaże swoje prace malarskie, które warto zobaczyć na własne oczy.

Kiedy i gdzie można wpaść?

Wernisaż zaplanowano na 9 kwietnia (czwartek) o godzinie 18:00. Wszystko odbędzie się w Galerii Ostrołęka przy placu Bema 14. Co ważne, wstęp na wydarzenie jest zupełnie wolny, więc wystarczy po prostu przyjść.

Jeśli nie uda Wam się dotrzeć na samo otwarcie, wystawa będzie dostępna w galerii przez cały kwiecień. To dobra okazja, żeby na chwilę zwolnić i zobaczyć, co ciekawego przygotowała autorka.

