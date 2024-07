Absolwenci WSAP z dumą odebrali dyplomy! Uroczystość z udziałem parlamentarzystów i władz miasta [WIDEO, ZDJĘCIA]

REKLAMA

Kilka lat wytężonej i rzetelnej nauki, wiele wymagających testów łącznie z ekstremalnie trudnym egzaminem końcowym dał kilkudziesięciu tegorocznym absolwentom Wyższej Szkoły Administracji Publicznej upragnione dyplomy. Dziś są już szczęśliwi i z dumą mogą krzyknąć - Mamy to!

W piątek, 5 lipca w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów kolejnej grupie absolwentów. Kilkadziesiąt osób ukończyło ważny etap swojej edukacji, zdobywając wyższe wykształcenie potwierdzone wymagającym egzaminem końcowym.

WSAP istnieje w Ostrołęce już od 30 lat, wykształciła wielu specjalistów i zdobyła uznanie akademickiego grona. Uroczystości odbywające się z okazji wręczenie dyplomów absolwentom zawsze są podniosłe i pełne powagi, jednak dzisiejsze wydarzenie było wyjątkowe. Nigdy wcześniej - co podkreśliła rektor uczelni, dr Łucja Lisiecka - w takiej uroczystości nie uczestniczyło tak wielu parlamentarzystów. Na rozdanie dyplomów do WSAP zawitało aż czterech posłów reprezentujących w sejmie Ostrołękę - Żaneta Cwalina Śliwowska, Arkadiusz Czartoryski, Marcin Grabowski i Mariusz Popielarz. Nie zabrakło także przedstawicieli władz miasta - wiceprezydenta Stanisława Kubła (zarazem wieloletniego wykładowcy uczelni), przedstawicieli wład powiatowych, służb mundurowych, Mazowieckiego Kuratorium Oświaty oraz instytucji, z którymi WSAP na co dzień współpracuje.

Jednak to nie parlamentarzyści i inni znamienici goście byli głównymi bohaterami dzisiejszej uroczystości. Prym wiedli absolwenci, którzy przez kilka ostatnich lat spędzili w murach tej uczelni wiele godzin podczas ciekawych wykładów, prelekcji i ćwiczeń. Uczestniczyli w wielu egzaminach potwierdzających gotowość do przejścia na kolejny szczebel akademickiej wspinaczki po upragniony dyplom. To właśnie do świeżo upieczonych absolwentów wiele ciepłych słów i gratulacji kierowali zaproszeni goście na czele z władzami uczelni.

Dla absolwentów jest to moment wyjątkowy. Jest to kamień milowy nie tylko na drodze etukacyjnej, ale także na drodze osobistego rozwoju. Zdobyta na studiach wiedza to potencjał, dzięki któremu będziecie mogli sprostać czekającym na was wyzwaniom.

- powiedziała posłanka Żaneta Cwalina Śliwowska.

Chciałbym serdecznie pogratulować wam tego sukcesu. Podnosicie swoje umiejętności, swoją wiedzę i myślę, że państwo Polskie będzie mieć z was wiele pożytku. W to wierzę. Myślę też, że będziecie chętnie wracać wspomnieniami do tych lat, które tutaj spędziliście.

- mówił do absolwentów poseł Marcin Grabowski.

Jako wieloletni pracownik administracji publicznej jestem wdzięczny za to, że Wyższa Szkoła Administracji Publicznej kształci świetnie przygotowane kadry. Chciałbym dziś państwu życzyć tego, żebyście odnaleźli się w życiu zawodowym, żebyście odnaleźli pracę, w której będziecie się spełniać, będziecie odnosić sukcesy i będziecie się spełniać. Życzę również, żebyście nie poprzestali na tym szczeblu edukacji i dalej kontynuowali naukę, rozwijali się.

- życzył absolwentom poseł Mariusz Popielarz.

Uroczystosć uświetniły swoim występem dwie młode artystki - uczennica ZSZ nr 3 oraz uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej.

Odebranie dyplomu w roku jubileuszu uczelni to wyjątkowe wyróżnienie dla grona absolwentów. Każdy z nich z dumą będzie mógł wspominać minione lata studiów w Ostrołęce. Wszystkim, którzy dziś odebrali swoje dyplomy gratulujemy wytrwałości w dążeniu do celu, zdobytej wiedzy i umiejętności. Dołączając się do słów, które wielokrotnie były już wypowiadane podczas uroczystości, życzymy powodzenia w kształtowaniu swojej dalszej zawodowej kariery.