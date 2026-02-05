eOstroleka.pl
Akcja „Czadowa Straż” w Ostrołęce: Darmowe czujniki i lekcja ratująca życie [ZDJĘCIA]

fot. KM PSP w Ostrołęcefot. KM PSP w Ostrołęce
W czwartek, 5 lutego, Ostrołęka stała się częścią ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Czadowa Straż”. Wspólna inicjatywa Państwowej Straży Pożarnej oraz Radia ZET przyciągnęła mieszkańców, którzy chcieli zadbać o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich.

Akcja wystartowała o godzinie 10:00 i od pierwszych minut cieszyła się dużym zainteresowaniem. Jej celem było rozdanie darmowych czujników dymu oraz tlenku węgla (czadu). Urządzenia te są kluczowym elementem domowego systemu bezpieczeństwa – potrafią wykryć zagrożenie w momencie, gdy jest ono jeszcze niewidoczne dla ludzkich zmysłów.

Mieszkańcy, którzy odebrali urządzenia, nie zostali pozostawieni sami sobie. Strażacy prowadzili profesjonalny instruktaż, wyjaśniając gdzie najlepiej zamontować czujnik, aby działał najskuteczniej, jak interpretować sygnały dźwiękowe urządzenia oraz w jaki sposób dbać o konserwację sprzętu, by służył przez lata.

