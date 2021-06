Akcja policji na osiedlu OTBS. Co tam się wydarzyło? [ZDJĘCIA]

REKLAMA

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 13 czerwca około godziny 13:00. Ze wstępnych ustaleń wynika, że policjanci z ostrołęckiej komendy zatrzymali pijanego kierowcę. Mężczyzna zaczął być agresywny, dlatego mundurowi poprosili o wsparcie inne jednostki. Na miejsce dotarły dwa patrole. Agresywny mężczyzna został obezwładniony i przetransportowany kolejnym radiowozem do komendy policji przy ulicy Korczaka.

~Ooo , 13:42 13-06-2021 , 80% @~OMG Lepiej trzy radiowozy niz trup na miejscu. odpowiedz • oceń :

~OMG , 13:53 13-06-2021 , 39% @~Ooo Jaki trup? Ale wy macie wyobraźnie? Co byłoby gdyby był trzeźwy? wówczas wysłali by 6 radiowozów czy anty terrorystów? Kogo do tej policji przyjmują? Choć jak kobiety demonstrowały to jakoś sobie radzili i łamali ręce pałkami metalowymi. odpowiedz • oceń :

~śmiech na sali , 14:03 13-06-2021 , 50% @~OMG gdy są potrzebni to ich nie ma, a do pijanego zarekwirowano trzy radiowozy? odpowiedz • oceń :

~Majonez , 16:05 13-06-2021 , 100% @~OMG A może wpadł na śniadanko którego nie otrzymał i stąd te nerwy. odpowiedz • oceń :

~taka prawda , 16:50 13-06-2021 , 0% @~OMG nie kłam , żaden policjant nikomu rąk nie łamał , a jak ty nazywasz tego babochłopa lempart kobietą to gratuluje gustu.

Takie coś powinno dawno siedzieć w pace za działania przeciwko Państwu Polskiemu odpowiedz • oceń :

~przedstaw się , 16:59 13-06-2021 , - @~taka prawda Sam kłamiesz, gdyż spawa jest w toku, a dziewczyna w kilku miejsca ma rękę połamaną tylko skąd taki beton i prostak może to wiedzieć przecież nie z TVP. odpowiedz • oceń :

~Lola , 13:59 13-06-2021 , 12% Znasz kogoś komu złamano rękę metalową pałką ? odpowiedz • oceń :

~Margo , 14:37 13-06-2021 , 58% @-Lola. No co ty oczadziałaś ?!

Przecież kobiety nie wolno nawet kwiatkiem uderzyć a co dopiero pałką !!!

Tylko na tych ,,Strajkach K." to niewiadomo kto jest kobietą, kto mężczyzną a kto niewiadomo czym. odpowiedz • oceń :

~Jakiś ktoś co nie ma poję , 14:56 13-06-2021 , 72% Zatrzymają źle, bo trzy radiowozy przyjechały, a ciekawe jak zmieniło by się wasze myślenie, gdyby w pobliżu bawiły się zawsze dzieci :) wedy policja jest dobra? Albo jak ukradną rower i biegniesz na komisariat tacy głupi są Ci policjanci, kogo oni przyjmują, to po co tam idziesz? :) odpowiedz • oceń :

~skąd was biorą? , 16:51 13-06-2021 , - @~Jakiś ktoś co nie ma poję A czy policja pracuje za darmo? I czy nie jest ich obowiązkiem zapewnianie bezpieczeństwa? Ale 3 patrole do pijanego to przesada, gdyby w mieście było takich 10 to policja zajmowałaby się pijakami i co kryminalni mają do kierowców? odpowiedz • oceń :

~Ewa , 15:02 13-06-2021 , 40% Policja jest potrzebna ale to kobiety powinny pluć , kopać i drzeć mordki. odpowiedz • oceń :

~DGość , 15:52 13-06-2021 , 50% A morze chcecie wideo co a nie kłamstwa piszecie odpowiedz • oceń :

~12345 , 16:49 13-06-2021 , 100% Częściej policja powinna pojawiać się na tych Otbsach... odpowiedz • oceń :

