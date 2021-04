Akcja „Zapal znicz dla Krzysztofa Krawczyka” w Ostrołęce

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Zastanów się, zanim dodasz komentarz

A czy przypadkiem Krzycho nie był szczepiony? A! pogmerajcie se w internecie. Cosik mi się wydaje że był. I zaraz po szczepieniu wzioł i zsdzedł. A kolejny śpiewak: Michał Jackson chodził w maseczce i co? Długo se pożył?.. Ale nic to. Mam tajne informacje łamane przez poufne że Pan Krzysztof Krawczyk był w Ostrołęce. Tak bardziej prywatnie niż miał koncert ( ale może miał- nie wiem). Razem z Poznakowskim byli w Ostrołece. Jakieś sprawy tu załatwiali.

A czy przypadkiem Krzycho nie był szczepiony? A! pogmerajcie se w internecie. Cosik mi się wydaje że był. I zaraz po szczepieniu wzioł i zsdzedł. A kolejny śpiewak: Michał Jackson chodził w maseczce i co? Długo se pożył?.. Ale nic to. Mam tajne informacje łamane przez poufne że Pan Krzysztof Krawczyk był w Ostrołęce. Tak bardziej prywatnie niż miał koncert ( ale może miał- nie wiem). Razem z Poznakowskim byli w Ostrołece. Jakieś sprawy tu załatwiali.

~Najmądrzejszy Kurp , 12:54 06-04-2021 , 0%