Akcja „Zima” w Ostrołęce: OPWiK apeluje o rozważne parkowanie

Za zimowe utrzymanie dróg w Ostrołęce odpowiada spółka miejska OPWiK. Dla pracowników obsługujących odśnieżarki i piaskarki nie lada problem stanowią niewłaściwie zaparkowane auta. Stąd też władze spółki wystosowały apel do kierowców o rozważne parkowanie.

Poniżej treść komunikatu będącego apelem do kierowców i mieszkańców naszego miasta.

W związku z prowadzonymi przez OPWiK Sp. z o.o. pracami związanymi z zimowym utrzymaniem dróg na terenie Miasta Ostrołęki, apelujemy do kierowców o rozważne parkowanie samochodów tylko w miejscach do tego przeznaczonych, tak by zapewnić bezpieczną przejezdność dróg (w szczególności dróg osiedlowych) kierowcom obsługującym sprzęt do odśnieżania. Apelujemy o niepozostawianie aut na skrzyżowaniach oraz na zakrętach dróg, gdyż uniemożliwia to sprawne działanie służb drogowych.