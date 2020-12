Anna Dziełak z SP 6 wyróżniona w konkursie „Edukreator na Mazowszu”

REKLAMA

Rozstrzygnięto IV edycję konkursu „Edukreator na Mazowszu” na kreatywnego nauczyciela i szkołę. W kategorii „Kreatywny nauczyciel szkoły podstawowej” w miastach i gminach powyżej 20 tys. mieszkańców wyróżnienie otrzymała Anna Dziełak ze Szkoły Podstawowej w nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce.



Zadaniem nauczycieli było przedstawienie swoich dokonań za ubiegły rok szkolny, ukazujących kreatywność i pomysłowość w prowadzeniu lekcji i zajęć szkolnych oraz umiejętność inspirowania uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień kulturowych.



Zadaniem szkół było ukazanie osiągnięć dotyczących kreatywnego rozwoju ucznia poprzez upowszechnianie kultury, a także wsparcie naukowo-pedagogiczne nauczycieli, stworzony system zajęć pozalekcyjnych, zbudowaną infrastrukturę oraz zastosowanie pomocy dydaktycznych.



Nagrodzeni

W IV edycji konkursu „Edukreator na Mazowszu” w kategorii „Kreatywny nauczyciel szkoły podstawowej” na terenie gminy lub miasta do 20 tys. mieszkańców bezapelacyjnym zwycięzcą zostaje Alicja Soszka z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kępie Celejowskiej. Wyróżnienie otrzymuje Beata Zemła ze Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada 1918 r. w Domanicach Kolonii. W kategorii „Kreatywny nauczyciel szkoły podstawowej” w miastach i gminach powyżej 20 tys. mieszkańców pierwsze miejsce przypadło Katarzynie Adamkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku, a wyróżnienie - Annie Dziełak ze Szkoły Podstawowej w nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce.



W kategorii „Kreatywny nauczyciel szkoły ponadpodstawowej” placówki na terenie gmin lub miast do 20 tys. mieszkańców zwyciężyła Renata Okońska z Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach a wyróżnienie trafiło do Wioletty Pokory z Zespołu Szkół w Mszczonowie.



W kategorii „Kreatywny nauczyciel szkoły ponadpodstawowej” na terenie miast i gmin powyżej 20 tys. mieszkańców zwycięzcą zostaje Anna Hummel, nauczyciel Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych w Warszawie. Wyróżnienia otrzymują: Karolina Dołomisiewicz, nauczyciel Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie, Kamil Kwiecień z XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie, a także Kamil Olak z XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Warszawie.



W kategorii „Kreatywna szkoła podstawowa” na terenie gminy i miasta do 20 tys. mieszkańców najlepsza była Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Wojszczycach, a wyróżniona jest Szkoła Podstawowa im. Piotra Kulasińskiego w Trzciance. W kategorii „Kreatywna szkoła podstawowa” w gminie albo mieście powyżej 20 tys. mieszkańców) najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Grodzisku Mazowieckim a wyróżniono Publiczną Szkołę Podstawową nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu.



W kategorii „Kreatywna szkoła ponadpodstawowa” (na terenie gminy lub miasta powyżej 20 tys. mieszkańców pierwsze miejsce trafia do I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. Wyróżniony jest Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie.



Nasze dzieci uczą się od Was





Trudno przecenić wkład pedagogów w wychowanie kolejnych pokoleń młodych ludzi w naszym kraju. Mają Państwo znaczący wpływ na wszechstronny rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci i młodzieży. To dzięki umiejętności dzielenia się wiedzą, pasji i zaangażowaniu nauczyciele stają się autorytetem i wzorem do naśladowania dla uczniów, wspierając ich w stawaniu się dorosłymi i odpowiedzialnymi ludźmi. Dziękuję, że jesteście Państwo tak niezwykli

- powiedział marszałek Adam Struzik.