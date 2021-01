Arkadiusz Czartoryski: Szacunek do wyborców mam ogromny. Nigdy nie odwrócę się plecami

REKLAMA

Cena mojego domu nie ma żadnego znaczenia co ja powiem, i tak każdy wybierze sobie fragment mojej wypowiedzi i tyle. Bo na przykład czy to, że w ubiegłym roku uzyskałem działkę, akt własności, to ma znaczenie czy nie? Wystarczy odrobina wysiłku intelektualnego, żeby wiedzieć że w przeciągu 5 lat od uzyskania aktu własności jest na przykład podatek 20 procent, a uzyskałem to jesienią ubiegłego roku. Ale ja nie muszę tego pisać w komercyjnym ogłoszeniu.

Nie. Dlaczego miałbym przestać? Mam swoje osiągnięcia, dużo zrobiłem dla miasta, ale nade wszystko mam swoich wyborców. Piąty raz z rzędu zostałem wybrany. Szacunek do tych wyborców mam ogromny i nigdy nie odwrócę się plecami do moich wyborców

W ostatnim czasie krajowe media zajmowały się tematem... sprzedaży domu posła Arkadiusza Czartoryskiego w Ostrołęce. Zaczęto porównywać cenę i powierzchnię domu do tych podanych w oświadczeniu majątkowym posła. Od tego czasu padają pytania: Skąd wynika różnica w powierzchni i cenie z ogłoszenia w porównaniu do tej z oświadczenia majątkowego? Poseł wyjaśnił to szczegółowo w swoim wpisie na Facebooku:

~a..b..c....z , 11:43 11-01-2021 , 35% Chce to sprzedaje i za ile tez Jego sprawa.Tak naprawde to nie powinno to nikogo interesowac to jest prywatna sprawa sprzedajacego i kupujacego.Cala ta nagonka to wynika z zazdrosci i zlosliwosci..A wyborcy dalej sa za Poslem.Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku. odpowiedz • oceń :

~Elf , 12:05 11-01-2021 , 76% @~a..b..c....z Sprzedaż domu to oczywiście jego prywatna sprawa. Oświadczenie majątkowe to inna bajka. Cena nieruchomości z różnych względów może ulec zmianie, ale metraż bez prac budowlanych nie za bardzo. odpowiedz • oceń :

~Olo1 , 12:57 11-01-2021 , 50% @~Elf A mój kolega za dom wolno stojący na działce 9 arów w Ostrołęce wyceniony przez właściciela na 800 tysięcy zł po półtora roku od pojawienia się ogłoszenia zapłacił 460tys.zl.

Wystawić cenę do sprzedaży a uzyskać cenę za sprzedaż to są dwie różne rzeczy. I jeżeli ktoś nie pojmuję tej prostej różnicy nie powinien zwać się redaktorem np. w MO.

Tyle i aż tyle w temacie odpowiedz • oceń :

~prawnik , 14:12 11-01-2021 , 75% @~a..b..c....z Cenę może podać jaką chce, ale metraż z oświadczenia się nie zgadza, a ustawa jasno określa ja wypełnia się oświadczenie, więc najlepiej jakby sprawą zajęła się prokuratura. Jak wszystko jest OK to umorzyć, a jak doszło do złamania prawa ukarać. odpowiedz • oceń :

~Fan , 11:44 11-01-2021 , 73% Arek i tak już za długo jesteś w polityce, odpuść, szkoda naszego miasta odpowiedz • oceń :

~xxx , 11:48 11-01-2021 , 29% Głosowałem i będę głosowł na posła odpowiedz • oceń :

~Wyborca , 11:50 11-01-2021 , 68% Nie odwrócę się plecami, ale migusiem zablokuję na fejsbuku jeśli tylko znajdę u wyborcy nieprawomyślnego lajka odpowiedz • oceń :

~***** *** , 11:52 11-01-2021 , 75% Arku, chciałbym zadedykować ci piosenkę - może nie znasz, bo Zenek tego nie śpiewa, ale posłucha - "nic nie może przecież wiecznie trwać" odpowiedz • oceń :

~* , 11:55 11-01-2021 , 77% @~***** *** Jakiś polski zespół śpiewał też, że "trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść..." odpowiedz • oceń :

~X , 12:31 11-01-2021 , 79% Nie przypominam sobie aby Czartoryski zrobił cokolwiek dla Ostrołęki oprócz poumieszczania partyjnych kolesi na dobrze płatnych stołkach np. w jakimś zarządzie elektrowni widmo po której pozostały dwa betonowe kikuty do wyburzenia zresztą za pieniądze podatników. odpowiedz • oceń :

~gość *** , 12:51 11-01-2021 , 48% @~X A ja i pewnie wielu innych nie pamięta ,żeby przynajmniej jeden z ''totalnych '' powiedział i napisał coś pozytywnego o partii rządzącej - nawet to ,że wiedziała ''gdzie zakopane są pieniądze - bo w Zakopanym nie '' odpowiedz • oceń :

~JK , 14:14 11-01-2021 , 63% @~gość *** Ale ty jesteś z PIS, więc zamilcz daj ocenić wyborcom. odpowiedz • oceń :

~:44 , 12:42 11-01-2021 , 48% Możecie sobie powylewac żale w komentarzach tyle waszego haha odpowiedz • oceń :

~Gosc , 12:52 11-01-2021 , 69% Co Czartoryski zrobił dla Ostroleki i powiatu to wiadomo powypychał swoich nieudaczników do Energi ,Wody Polskie,KRUS,ZUS,Urzędy Skarbowe itd i to są jego wyborcy reszta to kłamie przed wyborami aż wióry lecą i niszczy opozycje bo ma inne zdanie niż fanatycy Czartoryskiego odpowiedz • oceń :

~Ojojoj , 13:13 11-01-2021 , 60% "Niedwiedziu, gdybyś w mateczniku siedział, nigdy by się o tobie Wojski nie dowiedzial." odpowiedz • oceń :

~d , 15:22 11-01-2021 , 60% "Nie. Dlaczego miałbym przestać? Mam swoje osiągnięcia, dużo zrobiłem dla miasta, ale nade wszystko mam swoich wyborców. Piąty raz z rzędu zostałem wybrany. Szacunek do tych wyborców mam ogromny i nigdy nie odwrócę się plecami do moich wyborców". Z tej wypowiedzi wynika, że p. poseł przenosi się, a gdzie? Może do miasta, który będzie stolicą nowego województwa radomskiego. odpowiedz • oceń :

~e , 18:07 11-01-2021 , - @~d Nie interesuj się tym co ciebie nie dotyczy, bo dostaniesz kociej mordki. odpowiedz • oceń :

~Głos , 17:09 11-01-2021 , 25% Nie potraficie docenić tego, co poseł uczynił dla Ostrołęki. To chyba z zazdrości i zawiści czepiacie się głupot. Na miejscu posła wytoczył bym proces za pomówienie i i naruszenie dóbr osobistych. Zawsze cena oferowana różni się od rzeczywistej, po to są negocjacje. W głowie się nie mieści, by lokalne media podważały oczywistą oczywistość. odpowiedz • oceń :

~Mieszkaniec , 17:32 11-01-2021 , 34% Tak to prawda, Ostrołęczanie wiele zawdzięczają Panu Czartoryskiemu. Gdyby nie osobiste zaangażowanie Pana posła, to do tej pory nie byłoby mostu, na który pozyskał kilkadziesiąt mln złotych, w finansowanie zaangażował państwowe spółki i dzięki temu możemy korzystać z pięknej przeprawy przez Narew. Natomiast, co do elektrowni, to boli fakt wstrzymanej inwestycji, za którą poseł odpowiedzialności nie ponosi, a ponosi ją rząd. Pretensje można mieć do rządzących, że podjęli decyzję, jak się okazało niewłaściwą. Dla regionu, budowa elektrowni miała ogromne znaczenie i każdy to rozumiał, nawet R M podjęła uchwałę wspierającą te inwestycję. Widziano zysk dla regionu! Projekt popierany był też zdecydowana większość mieszkańców. Panie Pośle proszę się nie przejmować, oni są w zdecydowanej mniejszości. Wszystkiego dobrego życzę. odpowiedz • oceń :

~xxx , 18:19 11-01-2021 , - @~Mieszkaniec Przestań bzdury opowiadać... Za same nagrody i premie jakie sobie PIS owcy wypłacili w Ratuszu można było dwa nowe mosty wybudować. Rząd rozdawał dotacje wszystkim na nowe mosty z programu "mosty dla regionów", a Ostrołęka nie skorzystała. odpowiedz • oceń :

~xx , 18:08 11-01-2021 , 100% Do ,,mieszkaniec,, - to pan Czartoryski zawdzięcza mieszkańcom Ostrołęki swój wielki majątek. Przez pięć kadencji go gromadzi z tego co mówi uważa, że dalej będzie nam ,,patronował,, i kosił kasę. A zaczynał biedak od handlu sreberkami w wynajętym lokalu.Czy sprzedaż domu związany jest ze zmianą miasta? odpowiedz • oceń :

