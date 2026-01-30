Arktyczne mrozy! W Ostrołęce stanie ogrzewany namiot. Zobacz, gdzie

Urząd Miasta uruchamia akcję "Ostrołęka pomaga i chroni". W związku z ostrzeżeniem meteorologicznym przed silnym mrozem, w parku miejskim przy ul. Traugutta zostanie uruchomiony ogrzewany namiot. Będzie działał od soboty 31 stycznia do poniedziałku 2 lutego w godzinach od szóstej rano do osiemnastej.
W związku z ostrzeżeniem meteorologicznym przed silnym mrozem, obowiązującym na terenie Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, a także w związku z rekomendacjami wydanymi przez wojewodę mazowieckiego, samorząd Ostrołęki uruchamia działania.
Prognoza temperatur nie jest optymistyczna. W nocy z czwartku na piątek miejscami termometry pokażą od minus 17 do minus 15 stopni Celsjusza. Kolejne noce będą jeszcze zimniejsze – spodziewane są temperatury od minus 22 do minus 18 stopni, a lokalnie nawet około minus 25 stopni. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od minus 12 do minus 8 stopni. W dniach 1 i 2 lutego miejscami będzie jeszcze chłodniej – około minus 15 stopni w dzień.
Ogrzewany namiot w Parku Miejskim
W Parku Miejskim przy ulicy Traugutta zostanie uruchomiony ogrzewany namiot. Będzie on działał od soboty 31 stycznia do poniedziałku 2 lutego w godzinach od szóstej rano do osiemnastej. W namiocie każdy będzie mógł bezpiecznie się ogrzać i napić się ciepłej herbaty.
"Prosimy o przekazanie tej informacji osobom starszym, samotnym oraz wszystkim, którzy mogą potrzebować pomocy w czasie silnych mrozów. Dbajmy o siebie nawzajem!" – apeluje Urząd Miasta Ostrołęki.
To szczególnie ważne dla osób bezdomnych, które w tak niskich temperaturach są narażone na poważne zagrożenie zdrowia i życia. Ale z pomocy mogą skorzystać wszyscy, którzy potrzebują ogrzać się w mroźne dni – zarówno osoby bezdomne, jak i ci, którzy długo czekają na autobus czy po prostu potrzebują chwili wytchnienia od mrozu.
Jeśli widzisz osobę potrzebującą pomocy w czasie mrozów – poinformuj ją o namiocie w Parku Miejskim lub zadzwoń po pomoc pod numer 112 lub 986 (Straż Miejska).
~Rodzic, 08:26 31-01-2026, 62%
Panie Prezydencie proszę jeszcze podjąć decyzję o zamknięciu szkół na dwa najzimniejsze dni.
~Mieszkaniec, 09:59 31-01-2026, 0%
~Mors, 10:09 31-01-2026, 72%
W tak ekstremalnych warunkach niech żaden amator morsowania nie wchodzi do wody,takie warunki są tylko i wyłącznie dla elity, którzy spędzili już kilkadziesiąt godzin w takiej wodzie
~Gość, 12:22 31-01-2026, 75%
Ale dlaczego otwarty tylko do godz. 18?
~gosc, 19:50 31-01-2026, 75%
@~Gość
bo później jest cieplej
~gosc, 14:41 31-01-2026, 93%
jaki jest ce takiego działania? Mróz trzyma od miesiąca i zapowiadają że będzie trzymał kolejny mieisąc, a namiot na 2 dni? Proszą o przekazanie informacji osobom starszym i samotnym? Że niby osoba starsza przyjdzie ze swojego domu/mieszkania do ogrzewanego namiotu? Tam jej będzie cieplej czy jak? A jeśli to akcja dla bezdomnych to jestem za, tylko czemu tylko na dwa dni??? Wygląda trochę jak pod publiczkę
