Arktyczne mrozy! W Ostrołęce stanie ogrzewany namiot. Zobacz, gdzie

Urząd Miasta uruchamia akcję "Ostrołęka pomaga i chroni". W związku z ostrzeżeniem meteorologicznym przed silnym mrozem, w parku miejskim przy ul. Traugutta zostanie uruchomiony ogrzewany namiot. Będzie działał od soboty 31 stycznia do poniedziałku 2 lutego w godzinach od szóstej rano do osiemnastej.

W związku z ostrzeżeniem meteorologicznym przed silnym mrozem, obowiązującym na terenie Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, a także w związku z rekomendacjami wydanymi przez wojewodę mazowieckiego, samorząd Ostrołęki uruchamia działania.

Prognoza temperatur nie jest optymistyczna. W nocy z czwartku na piątek miejscami termometry pokażą od minus 17 do minus 15 stopni Celsjusza. Kolejne noce będą jeszcze zimniejsze – spodziewane są temperatury od minus 22 do minus 18 stopni, a lokalnie nawet około minus 25 stopni. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od minus 12 do minus 8 stopni. W dniach 1 i 2 lutego miejscami będzie jeszcze chłodniej – około minus 15 stopni w dzień.

Ogrzewany namiot w Parku Miejskim

W Parku Miejskim przy ulicy Traugutta zostanie uruchomiony ogrzewany namiot. Będzie on działał od soboty 31 stycznia do poniedziałku 2 lutego w godzinach od szóstej rano do osiemnastej. W namiocie każdy będzie mógł bezpiecznie się ogrzać i napić się ciepłej herbaty.

"Prosimy o przekazanie tej informacji osobom starszym, samotnym oraz wszystkim, którzy mogą potrzebować pomocy w czasie silnych mrozów. Dbajmy o siebie nawzajem!" – apeluje Urząd Miasta Ostrołęki.

To szczególnie ważne dla osób bezdomnych, które w tak niskich temperaturach są narażone na poważne zagrożenie zdrowia i życia. Ale z pomocy mogą skorzystać wszyscy, którzy potrzebują ogrzać się w mroźne dni – zarówno osoby bezdomne, jak i ci, którzy długo czekają na autobus czy po prostu potrzebują chwili wytchnienia od mrozu.

Jeśli widzisz osobę potrzebującą pomocy w czasie mrozów – poinformuj ją o namiocie w Parku Miejskim lub zadzwoń po pomoc pod numer 112 lub 986 (Straż Miejska).