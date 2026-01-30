eOstroleka.pl
Arktyczne mrozy! W Ostrołęce stanie ogrzewany namiot. Zobacz, gdzie

Urząd Miasta uruchamia akcję "Ostrołęka pomaga i chroni". W związku z ostrzeżeniem meteorologicznym przed silnym mrozem, w parku miejskim przy ul. Traugutta zostanie uruchomiony ogrzewany namiot. Będzie działał od soboty 31 stycznia do poniedziałku 2 lutego w godzinach od szóstej rano do osiemnastej.

W związku z ostrzeżeniem meteorologicznym przed silnym mrozem, obowiązującym na terenie Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, a także w związku z rekomendacjami wydanymi przez wojewodę mazowieckiego, samorząd Ostrołęki uruchamia działania. 

Prognoza temperatur nie jest optymistyczna. W nocy z czwartku na piątek miejscami termometry pokażą od minus 17 do minus 15 stopni Celsjusza. Kolejne noce będą jeszcze zimniejsze – spodziewane są temperatury od minus 22 do minus 18 stopni, a lokalnie nawet około minus 25 stopni. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od minus 12 do minus 8 stopni. W dniach 1 i 2 lutego miejscami będzie jeszcze chłodniej – około minus 15 stopni w dzień.

Ogrzewany namiot w Parku Miejskim

W Parku Miejskim przy ulicy Traugutta zostanie uruchomiony ogrzewany namiot. Będzie on działał od soboty 31 stycznia do poniedziałku 2 lutego w godzinach od szóstej rano do osiemnastej. W namiocie każdy będzie mógł bezpiecznie się ogrzać i napić się ciepłej herbaty.

"Prosimy o przekazanie tej informacji osobom starszym, samotnym oraz wszystkim, którzy mogą potrzebować pomocy w czasie silnych mrozów. Dbajmy o siebie nawzajem!" – apeluje Urząd Miasta Ostrołęki.

To szczególnie ważne dla osób bezdomnych, które w tak niskich temperaturach są narażone na poważne zagrożenie zdrowia i życia. Ale z pomocy mogą skorzystać wszyscy, którzy potrzebują ogrzać się w mroźne dni – zarówno osoby bezdomne, jak i ci, którzy długo czekają na autobus czy po prostu potrzebują chwili wytchnienia od mrozu. 

Jeśli widzisz osobę potrzebującą pomocy w czasie mrozów – poinformuj ją o namiocie w Parku Miejskim lub zadzwoń po pomoc pod numer 112 lub 986 (Straż Miejska).

~Podatnik, 23:44 30-01-2026,   42%
Pan prezydent dba o każdego  
~Staruch, 07:04 31-01-2026,   60%
A ja boję się małolata.
P s.
A ja boję się jeszcze Gargamela
~Małolat, 08:02 31-01-2026,   34%
@~Staruch Boję się Starucha!
~Małolat, 11:34 31-01-2026,   100%

Boję sie  polamanego bacy nadajacego dalej  
~Rodzic, 08:26 31-01-2026,   62%
Panie Prezydencie proszę jeszcze podjąć decyzję o zamknięciu szkół na dwa najzimniejsze dni.  
~On, 08:36 31-01-2026,   75%
ostroxD koło dworca PKS biegał pijany,rozebrany i krzyczał że jest morsem i mrozy mu nie straszne  
~Ono, 08:58 31-01-2026,   67%
@~On
Widzę, że ten hultaj jednak się nie ustatkuje! Szkoda chłopa! Przecież picie alkoholu na takim siarczystym mrozie, to proszenie się o jakieś nieprzyjemne choróbsko. Ponadto, powiedzmy sobie szczerze: bieganie po pijaku, w środku surowej zimy "na nagusa" w samym centrum miasta, nie jest estetycznym widokiem dla licznych podróżnych korzystających z naszego pięknego dworca PKS.
~Małolat, 08:47 31-01-2026,   40%

Boję się zarówno arktycznego mrozu, jak i ogrzewanego namiotu!
~Mieszkaniec, 09:59 31-01-2026,   0%
 -15 to nie mróz, to przygrywka 28 to jest to
~Mors, 10:09 31-01-2026,   72%
W tak ekstremalnych warunkach niech żaden amator morsowania nie wchodzi do wody,takie warunki są tylko i wyłącznie dla elity, którzy spędzili już kilkadziesiąt godzin w takiej wodzie  
~Mors, 10:24 31-01-2026,   100%
Gdzie?w tej fontannie koło klasztoru co wody nie ma?
~Ono, 11:19 31-01-2026,   50%
@~Mors
Między innymi ostroxD morsował i w tej "suchej" fontannie koło Klasztoru! Podobno mówił zdziwionym przechodniom, że "na razie to tylko sucha zaprawa przed prawdziwym morsowaniem w Narwi!"
~precz z KOmuną, 10:22 31-01-2026,   50%
A wystarczy przypomnieć że pyzaty pierogorzerca i POślini żorżeta głosowali przeciw budowie CPK i szybkiej kolei do Ostrołęki...i komentarz zostaje usunięty. Taka to POlszewicka "wolność słowa"
~Gość, 12:22 31-01-2026,   75%
Ale dlaczego otwarty tylko do godz. 18?
~gosc, 19:50 31-01-2026,   75%
@~Gość bo później jest cieplej
~gosc, 14:41 31-01-2026,   93%
jaki jest ce takiego działania? Mróz trzyma od miesiąca i zapowiadają że będzie trzymał kolejny mieisąc, a namiot na 2 dni? Proszą o przekazanie informacji osobom starszym i samotnym? Że niby osoba starsza przyjdzie ze swojego domu/mieszkania do ogrzewanego namiotu? Tam jej będzie cieplej czy jak? A jeśli to akcja dla bezdomnych to jestem za, tylko czemu tylko na dwa dni??? Wygląda trochę jak pod publiczkę
~Wychodek, 12:39 01-02-2026,   -
Ten namiot to dla lumpuf żeby mieli gdzie kopulować  
