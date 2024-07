Atrakcyjne zarobki, stabilne zatrudnienie i pakiet socjalny czekają. Służba Więzienna szuka chętnych do pracy!

REKLAMA

Dobre zarobki, dodatki do pensji, szkolenia, pakiety socjalne, wcześniejsza emerytura - tym Służba Więzienna kusi podczas dużej akcji rekrutacyjnej. Wolnych jest wiele etatów w kilku jednostkach penitencjarnych, w tym również w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych.

Mazowiecka Służba Więzienna prowadzi nabór do służby w zakładach karnych i aresztach śledczych. Obecnie poszukiwani są m.in. strażnicy, wychowawcy, kwatermistrzowie, informatycy, psychologowie, a nawet pielęgniarki i ratownicy medyczni.

Funkcjonariusz Służby Więziennej to zawód dla profesjonalistów i ludzi z pasją. Praca za wysokim murem budzi ciekawość i zainteresowanie wielu młodych ludzi, którzy starają się o przyjęcie do służby. Głównym celem pracy funkcjonariusza Służby Więziennej jest zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w miejscach, w których przebywają osoby osadzone w jednostkach penitencjarnych, czyli aresztach śledczych i zakładach karnych oraz resocjalizacja skazanych.

informuje por. Bartosz Muszyński, rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie

Kto może zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej, na jakie stanowiska i jak można aplikować, w jakich jednostkach można pełnić służbę i jakie wynagrodzenie i świadczenia otrzymuje funkcjonariusz SW?

Zasady rekrutacji czyli jak zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej

O etat w Służbie Więziennej mogą ubiegać się osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie. Dzięki różnorodności stanowisk przyjmujemy także osoby po ukończeniu niemal każdego kierunku studiów. Najczęściej są to resocjalizacja, bezpieczeństwo narodowe, kryminologia, ale też finanse, kierunki pedagogiczne, psychologiczne, medyczne czy inżynierskie. Osoby zgłaszające się do służby muszą pozytywnie przejść postępowanie kwalifikacyjne. W pierwszej kolejności sprawdzimy spełnienie warunków przyjęcia do służby w Służbie Więziennej (m.in. posiadanie obywatelstwa polskiego, uregulowany stosunek do służby wojskowej, korzystanie z praw publicznych, niekaralność, posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby) oraz zweryfikujemy kwalifikacje, kompetencje i przydatność do pełnienia służby.

Najważniejszy jest pierwszy krok – znaleźć właściwe ogłoszenie o naborze na dane stanowisko, wypełnić wymagane dokumenty i przesłać je do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie lub do najbliższej jednostki penitencjarnej. Wszystko można wysłać w korespondencji e-mail. Kolejne etapy to m.in. rozmowa kwalifikacyjna, test wiedzy, test sprawności fizycznej kandydata, ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej przez komisje lekarskie. Pomożemy sprawnie przejść wszystkie etapy rekrutacji!

Nabór na wolne stanowiska w jednostkach penitencjarnych

Na terenie Mazowsza funkcjonuje 7 jednostek penitencjarnych: Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce, Areszt Śledczy w Warszawie-Służewcu, Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie, Areszt Śledczy w Grójcu, Zakład Karny w Siedlcach, Zakład Karny w Płocku i Zakład Karny w Przytułach Starych k. Ostrołęki. Część jednostek posiada także swoje oddziały zewnętrzne. Są one zlokalizowane w Płońsku, w Stawiszynie k. Białobrzegów oraz w Popowie. W tych właśnie jednostkach penitencjarnych prowadzimy aktualnie nabór na stanowiska:

• strażnik działu ochrony

• referent działu kwatermistrzowskiego

• referent działu ewidencji

• młodszy wychowawca działu penitencjarnego

• młodszy psycholog działu penitencjarnego

• młodszy psycholog działu terapeutycznego

• młodsza pielęgniarka/młodszy pielęgniarz/młodszy ratownik medyczny ambulatorium z izbą chorych

• radca prawny

• mł. referent działu organizacyjno-prawnego

Dokumenty należy przesłać na adres rekrutacja_oiswwarszawa@sw.gov.pl.

Więcej informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod numerem telefonu 695 886 606, gdzie nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące rekrutacji oraz na https://www.sw.gov.pl/praca-oferty/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-warszawie

Ile zarabia funkcjonariusz Służby Więziennej

Pewna praca, na niepewne czasy i stabilność zatrudnienia to główny walor, który zachęca do wstąpienia w szeregi Służby Więziennej. Oprócz wynagrodzenia, funkcjonariusze liczyć mogą m.in. na trzynastkę, mundurówkę, dodatki za stopień, za staż pracy, wcześniejszą emeryturę, dłuższy urlop, dofinansowanie do wypoczynku, ryczałt za dojazdy do miejsca pełnienia służby, równoważnik za brak mieszkania. Te oraz pozostałe dodatki do wynagrodzenia powodują, że Służba Więzienna jest konkurencyjna wśród innych służb mundurowych. I tak na wstępnie, młody funkcjonariusz, na podstawowym stanowisku strażnika działu ochrony, już po ukończeniu szkoły średniej, mając około 20 lat, będzie zarabiał miesięcznie około 5270 zł na rękę.

A co po przyjęciu do służby?

Krok po kroku każdy poznaje swoje obowiązki i pragmatykę służbową. Każdy funkcjonariusz po przyjęciu do służby odbywa szkolenie wstępne. W czasie służby każdy funkcjonariusz ma możliwość skorzystania ze szkoleń zawodowych, specjalistycznych oraz z kursów w ramach doskonalenia zawodowego – w zależności od zajmowanego stanowiska oraz korpusu.

Źródło: Służba Więzienna/eOstroleka.pl