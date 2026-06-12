Awaria Facebooka i Messengera. W piątek wielu użytkowników straciło dostęp do serwisów

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W piątek 12 czerwca wielu użytkowników napotkało poważne problemy z dostępem do Facebooka oraz Messengera. Trudności pojawiły się po południu i objęły swoim zasięgiem szerokie grono internautów — zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

Użytkownicy masowo zgłaszali kłopoty z korzystaniem z popularnych serwisów społecznościowych. Wśród najczęściej wskazywanych problemów znalazły się trudności z zalogowaniem się na konto, brak możliwości wysyłania wiadomości w Messengerze, problemy z odświeżaniem aktualności oraz błędy przy próbach publikowania postów.

O skali awarii świadczył gwałtowny wzrost zgłoszeń w serwisie Downdetector, który gromadzi przesyłane przez internautów informacje o problemach z działaniem różnych usług. Liczba raportów dotyczących Facebooka i Messengera wyraźnie skoczyła, co sugerowało, że problem ma charakter szerszy niż lokalny.

Awarie serwisów należących do koncernu Meta zdarzają się sporadycznie, jednak gdy już wystąpią, natychmiast odczuwają je miliony użytkowników na całym świecie. Tego typu przerwy w działaniu platform wpływają nie tylko na komunikację prywatną, ale również na funkcjonowanie wielu firm, które wykorzystują media społecznościowe do kontaktu z klientami oraz prowadzenia sprzedaży.

W przypadku tego rodzaju problemów technicznych zespoły Meta zazwyczaj reagują stosunkowo szybko, a większość awarii zostaje usunięta w ciągu kilku godzin. Specjalistom radzi się przede wszystkim zachowanie spokoju — w sytuacji awarii nie warto wielokrotnie zmieniać hasła z obawy przed włamaniem, ponieważ może to dodatkowo skomplikować proces odzyskiwania dostępu po usunięciu usterki.

Jeśli nadal doświadczasz problemów z dostępem do Facebooka lub Messengera, prawdopodobnie jest to skutek tymczasowej awarii technicznej po stronie serwisu. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest cierpliwość oraz śledzenie kolejnych komunikatów i aktualizacji.