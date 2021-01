Awaria sieci ciepłowniczej w Ostrołęce. Z rur wydobywa się zielona para

REKLAMA

W rejonie ulicy Starosty Kosa w Ostrołęce doszło do awarii sieci ciepłowniczej. Z rur wydobywa się zabarwiona na zielono para i woda. Co to za substancja?

Do awarii doszło we wtorek, 19 stycznia w rejonie ulicy Starosty Kosa. W godzinach porannych zauważono zieloną parę wydobywającą się z instalacji doprowadzających ciepło do okolicznych budynków. Zarządca – spółka Energa Ciepło uspokaja – barwnik nie stanowi zagrożenia dla środowiska ani ludzi. Władze spółki wydały komunikat w tej sprawie, z którego dowiadujemy się m.in., ze usterka usunięta zostanie dopiero po ustaniu mrozów. Awaria nie ma wpływu na dostawy ciepła do mieszkań w tym rejonie.

Poniżej publikujemy komunikat spółki Energa Ciepło.