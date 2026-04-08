Bądź najszybszy i zgarnij bilet do kina! Filmowe emocje czekają w Ostrołęce

Kwiecień w ostrołęckim kinie Jantar zapowiada się wyjątkowo ciekawie. Na dużym ekranie zagoszczą zarówno hity dla całych rodzin, jak i mroczne thrillery czy propozycje dla koneserów ambitnego kina. Sprawdź, co warto obejrzeć w nadchodzącym tygodniu i dowiedz się, jak wziąć udział w błyskawicznym konkursie, w którym do wygrania są wejściówki na seans!
Repertuar kina Jantar (10–16 kwietnia 2026)
W najbliższych dniach (z wyłączeniem poniedziałku 13 kwietnia, kiedy kino zaprasza na pokazy specjalne) widzowie mogą liczyć na zróżnicowany wybór tytułów:
- Super Mario Galaxy Film – Absolutny hit dla fanów gier i animacji. Seanse 2D z dubbingiem odbywają się codziennie o godz. 16:00 i 18:00 (dodatkowy seans w sobotę o 14:00).
- Zabawa w pochowanego 2 – Coś dla fanów dreszczyku emocji. Film wyświetlany w sali nr 1 o godzinie 20:00.
- Pucio – Propozycja dla najmłodszych kinomanów w sali nr 2 o godz. 16:30 (w weekend również o 14:30).
- Drama – Film dla wielbicieli głębokich historii, codziennie o godz. 18:30 (sala nr 2).
- Przepis na morderstwo – Intrygująca zagadka kryminalna zamykająca wieczorne bloki o godz. 20:30 (sala nr 2).
Warto również pamiętać o poniedziałkowych pokazach specjalnych (13 kwietnia), kiedy to zobaczymy polskie „Wesele” (godz. 18:00) oraz „Opętanie” (godz. 20:30).
Jak zdobyć darmowe bilety? Zasady konkursu
Chcesz wybrać się do kina zupełnie za darmo? Mamy dla Ciebie prosty konkurs, w którym liczy się refleks i precyzja. Zwycięzcą zostanie tylko jedna osoba, która najszybciej wyśle do nas zgłoszenie.
Uwaga: Liczą się tylko e-maile zarejestrowane przez nasz system dzisiaj (środa, 8 kwietnia) dokładnie o godzinie 17:00!
Oto instrukcja krok po kroku, jak wygrać:
- Adresat: Wyślij e-mail na adres: konkurs@eostroleka.pl
- Tytuł wiadomości: Wpisz dokładnie: Chcę bilet do kina JANTAR
- Treść: Podaj swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego.
- Klauzula RODO: Skopiuj i wklej do wiadomości poniższą zgodę:
- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez JML Sp. z o.o., z siedzibą w Ostrołęce, ul. Nasypowa 7 w celach konkursowych.”
Pamiętaj, że wiadomości wysłane choćby sekundę przed godziną 17:00 nie będą brane pod uwagę. Nastaw budzik, przygotuj treść e-maila i bądź najszybszy!
Powodzenia i do zobaczenia przed wielkim ekranem!