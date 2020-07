Bądź odpowiedzialny. Nie zostawiaj swojego dziecka w samochodzie!

REKLAMA

Nieodpowiedzialne zachowanie dorosłych, czy też zwykłe roztargnienie, mogą być przyczyną tragedii tych najmłodszych. Dlatego z uwagi na zapowiedziane przez synoptyków wysokie temperatury apelujemy – nie zostawiajmy dziecka w rozgrzanym samochodzie, nawet na chwile.



W związku z aktualną porą roku zwracamy się do rodziców i opiekunów o odpowiedzialne zachowanie podczas opieki nad małoletnimi. Nie zostawiajmy dziecka w samochodzie nawet na chwilę. Zabierzmy je ze sobą za każdym razem, gdy idziemy do sklepu, czy na pocztę.



Podczas robienia zakupów tracimy poczucie upływającego czasu i może się nagle okazać, że podczas tej krótkiej chwili wydarzy się tragedia. W upalny dzień temperatura wewnątrz pojazdu wzrasta bardzo szybko, nawet do ponad 60 stopni. Dodatkowo, gdy dziecko płacze, krzyczy, potrzebuje jeszcze więcej tlenu, niż normalnie, wtedy nawet niewielkie niedotlenienie wywoływać może u niego stany lękowe.





Radzimy rodzicom, aby najpierw pomyśleli o konsekwencjach swojego zachowania, a nie zastanawiali się nad tym jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia. Chwila beztroski może być przyczyną ogromnej tragedii. Pamiętajmy, że to my ,,rodzice i opiekunowie” powinniśmy umieć przewidywać różnego rodzaju zagrożenia i myśleć i za siebie i za ,,najmłodszych”.

- przestrzega podkom. Tomasz Żerański z ostrołęckiej policjiDo osób postronnych apelujemy o czujność! Jeżeli widzimy małe dziecko siedzące w zamkniętym samochodzie, a obok nie ma opiekuna – nie bójmy się zareagować! Nie przechodźmy obojętnie wobec płaczu dochodzącego z samochodu. Czujność przypadkowych osób może wtedy uratować życie. Za każdym razem wzywajmy pomoc dzwoniąc pod numer alarmowy 112.Działamy w stanie wyższej konieczności, dlatego nasza reakcja powinna być natychmiastowa i odważna. Zostawienie dziecka zamkniętego w rozgrzanym aucie kwalifikuje się jako narażenie zdrowia bądź życia tej osoby.To samo dotyczy zwierząt pozostawionych w samochodzie. Nie zapominajmy też o zwierzętach - one również odczuwają negatywne skutki wysokich temperatur. Pozostawienie zwierzęcia w samochodzie, czy na słońcu naraża go na cierpienie i utratę życia! Pamiętajmy też, by zapewnić im nieskrępowany dostęp do wody i możliwość schronienia w cieniu.Rozmawiajmy z członkami rodziny, czy też opiekunami naszych dzieci o tego rodzaju zagrożeniach.