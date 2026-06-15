„Bajki dla dorosłych” cz. 2 na finał V Ostrołęckiej Wiosny Teatralnej w klubie Oczko!

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W Ostrołęce kończy się kolejna edycja festiwalu V Ostrołęcka Wiosna Teatralna. Ostatnim akcentem tegorocznego programu będzie spektakl pod tytułem „Bajki dla dorosłych” część 2, na który zaprasza Ostrołęckie Centrum Kultury. Przedstawienie zostanie wystawione 19 czerwca o godzinie 18:00 w Klubie Oczko przy ulicy Sikorskiego. Jest to kontynuacja projektu, którego pierwsza część miała już swoją premierę przed ostrołęcką publicznością.

Na scenie ponownie zaprezentują się słuchacze grupy kabaretowej działającej przy Ostrołęckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Spektakl powstał pod reżyserskim okiem Julii Małkowskiej. Widzowie mogą spodziewać się nowych, luźnych i przewrotnych interpretacji znanych opowieści o królach, księżniczkach czy czarownicach, jednak w wersji dostosowanej do dorosłego odbiorcy. Całość ma mieć charakter satyryczny i humorystyczny.

Wstęp na to finałowe spotkanie z teatrem jest bezpłatny. Chętni do obejrzenia drugiej części spektaklu muszą jednak odebrać darmowe wejściówki, które będą wydawane na miejscu, w Klubie Oczko, na godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia.

Źródło: eostroleka.pl/Klub Oczko