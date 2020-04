Barbara B. aresztowana za narażenie na zakażenie koronawirusem. Prokuratura podaje szczegóły

REKLAMA

Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce nadzoruje śledztwo przeciwko mieszkance powiatu wyszkowskiego Barbarze B., której przedstawiono zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez spowodowanie zagrożenia epidemicznego i szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19.

Jak ustalono w toku śledztwa podejrzana Barbara B. pozostawała w kwarantannie w związku z chorobą zakaźną COVID-19. Zgodnie z decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej miała zakaz opuszczania miejsca zamieszkania. W dniu 23 kwietnia 2020 roku kobieta złamała zakaz wynikający z decyzji i udała się do sklepu spożywczego położonego na terenie powiatu ostrołęckiego. W sklepie przybywała obsługa oraz klienci, było to co najmniej 7 osób. Po zrobieniu zakupów podejrzana udała się do domu. Kobieta po powrocie do domu spotkała się bezpośrednio z co najmniej jeszcze jedną osobą, która nie była domownikiem.

Barbara B. została zatrzymana i osadzona w policyjnej izbie zatrzymań przystosowanej do przebywania osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. W dniu 25 kwietnia 2020 roku zostały przeprowadzone czynności z udziałem zatrzymanej. Wszystkie czynności procesowe związane z przedstawieniem zarzutów Barbarze B. przez Prokuraturę Rejonową w Ostrołęce, z przeprowadzeniem posiedzenia aresztowego przez Sąd – zostały wykonane w formie videokonferencji

- informuje Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce.

Podejrzana przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu narażenia na zakażenie koronawirusem wielu osób i złożyła wyjaśnienia. Wobec Barbary B. stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy. Za zarzucany jej czyn grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat oraz kary finansowe.