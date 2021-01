Bartosz Makowiecki do prezydenta Ostrołęki: "Brak mi słów na pana arogancję" [WIDEO]

REKLAMA

Brak mi słów na pana arogancję i sposób, w jaki potraktował pan tę mieszkankę . W taki sposób po prostu nie prowadzi się rozmów z mieszkańcami. Pan, jako prezydent miasta, jest odpowiedzialny za kwestie takie jak odśnieżanie i rzeczą normalną jest, że jak mieszkańcy wychodzą i widzą, że jest kompletnie nieodśnieżony teren, to mają prawo zwrócić się do swojego włodarza. Rzeczą normalną jest to, że pani napisała panu komentarz, a pan w taki sposób odpowiadając pokazuje, w jaki sposób pan traktuje swoich mieszkańców

Dziękuję za tak "konstruktywny" komentarz. Zapraszam jutro do mnie na 9, dogadamy szczegóły i będzie Pani koordynować odśnieżanie w mieście. Oczywiście nie za darmo, ale czuję że potrzebowaliśmy kogoś tak kreatywnego i rzeczowego jak Pani. OPK czeka już z niecierpliwością, co do stawki na pewno się porozumiemy. Do zobaczenia !!!

- Ulice tragedia!!!! Dziś jeździłam ulicami miasta i niestety żadnej odśnieżarki. Obwodnica Ostrołęki, aż przykro patrzeć. Myślę, że czas się zabrać do pracy i coś zmienić bo z tego co się obserwuje to Wielka porażka Prezydenta Miasta. Czas otworzyć oczy i zacząć działać. Co nam z tego że Prezydent Miasta przeprasza za stan ulicy my Mieszkańcy oczekujemy efektów a nie przeprosin. Co z tego ze pisze nam się ze odsniezrki wyjeździly ponad 1000 kilometrów (ciekawe gdzie i kiedy je ktos widział). Mieszkańcy chca widzieć efekty!!!! - napisała jedna z mieszkanek miasta w komentarzu na stronie prezydenta miasta, odnosząc się do tego, jak wyglądały ulice Ostrołęki podczas ostatnich opadów śniegu i silnych mrozów.

Doradca sekretarza stanu w Kancelarii Premiera Bartosz Makowiecki odniósł się do internetowego komentarza prezydenta Ostrołęki, który jedną z mieszkanek, komentujących stan odśnieżania w mieście, "zaprosił" do koordynowania tego procesu. - Brak mi słów na pana arogancję - mówi Makowiecki na filmie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

~Jarek , 12:08 24-01-2021 , 56% Zapytaj taty i jego kolegów z PiS co to jest arogancją chłopcze, a później pouczaj dorosłych. odpowiedz • oceń :

~autorytet PIS , 13:56 24-01-2021 , 65% @~Jarek Brak mi słów na arogancje doradcy, premier obiecał estakadę i do dnia dzisiejszego brak odzewu, a na obiecankach cacankach się skończyło, podobnie obiecał elektrownie, która jest wstrzymana, naopowiadał, że wirus jest w odwrocie, a wszystko pozamykane. odpowiedz • oceń :

~xxx , 14:01 24-01-2021 , 56% @~Jarek Tyle krzyku, a śniegu już nie ma, ludziom normalnie odbija od tego lockdownu. W ubiegłych latach była tragedia z odśnieżaniem i nikt już tego nie pamięta. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 14:04 24-01-2021 , 52% @~autorytet PIS Do dzisiejszego dnia brak wniosku władz miasta o dofinansowanie do budowy estakady. Trwają przygotowania do budowy elektrowni gazowej. Wirus był 1 lipca w odwrocie, ale trzeba było wszystko pozamykać, bo powrócił.



Dobrze, że tacy jak Ty nie rządzą. odpowiedz • oceń :

~Hela , 14:55 24-01-2021 , 63% @~tępiciel lemingów Ciekawe co by Misiewicz powiedział odpowiedz • oceń :

~ha ha ha , 15:07 24-01-2021 , 50% @~tępiciel lemingów Nikt nie mówił, że miasto będzie pisać wniosek o dofinasowanie estakady, mówiono o sfinansowaniu estakady przez rząd. Przygotowania do budowy elektrowni trwają 5 lat? 1 lipca wirus był w odwrocie, a 2 lipca wrócił. Wy w PIS macie ludzi za idiotów? odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 15:15 24-01-2021 , 46% @~ha ha ha Podaj źródło swoich rewelacji. Mówiono o dofinansowaniu budowy estakady. Trwają przygotowania do budowy elektrowni gazowej. 1 lipca pierwsza fala pandemii była w odwrocie, a potem ludzie nie przestrzegali zaleceń i mamy rozkwit pandemii w drugiej fali. Wy macie ludzi za idiotów? odpowiedz • oceń :

~PiSuardessa , 15:17 24-01-2021 , 46% @~tępiciel lemingów To tępy koparkowy jesteś w odwrocie, w odwrocie od rzetelnej wiedzy i inteligencji.

Ale czego oczekiwać od wyborcy skoro jego wybrańcy tak jak i on intelektem nie grzeszą odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 15:23 24-01-2021 , 28% @~PiSuardessa Ale tu argumentów, same wyzwiska. Gdzie zgubiłeś intelekt?



odpowiedz • oceń :

~ha ha ha , 15:38 24-01-2021 , 63% @~tępiciel lemingów Sam jesteś rewelacja w odwrocie



https://www.radiooko.pl/informacje/informacje-ostroleka/22329-premier-mateusz-morawiecki-w-ostrolece



podaj źródło swoich rewelacji odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 16:52 24-01-2021 , 34% @~ha ha ha "Propozycje zmian ze wsparciem rządu zaprezentował również prezydent Kotowski."



Gdzie tu masz, że rząd ma budować estakadę? Premier obiecał wsparcie rządowe dla budowy estakady.



Czyli miasto powinno złożyć wniosek o dofinansowanie jeśli chce budować. odpowiedz • oceń :

~Pytam , 12:10 24-01-2021 , 50% Doradca ? Za ile ? 5 ,10 tys. Kto płaci ten wymaga odpowiedz • oceń :

~PiSuardessa , 12:15 24-01-2021 , 63% Oj joj doradca Pinokia oburzył się słowami prezydenta Kulika ale już arogancją prezydenta Anżeja mu nie przeszkadza - sugerowanie by prokuartorzy nieprzychylni władzy, karani za swoje poglądy zesłaniem na inne placówki, zmienili pracę - według tego pana arogancją nie jest. Nie jest nią też stwierdzenie że policjanci łamiący ręce pokojowym demonstrantom, wspaniałe wykonywali swoje obowiązki i że mogli zabić ale tego nie zrobili!

Panie Makowiecki, twoja partia jest w apogeum arogancji, więc daj pan już spokój, lepiej się nie odzywać i nie robić z siebie większego idioty niż się jest! odpowiedz • oceń :

~Jarosław , 12:17 24-01-2021 , 58% To już się zaczyna robić śmieszne. Specjalista komentator i zawca ostrołęckiej polityki się zrobił. A może do korytka samorządowego będzie zabiegał. odpowiedz • oceń :

~Burak , 13:19 24-01-2021 , 67% @~Jarosław I tak kulturalnie podsumował kogoś kto nie zasłużył na tak delikatna ocenę. odpowiedz • oceń :

~LOL , 13:58 24-01-2021 , 58% @~Lodowisko Każdy inny, aby nie z jednej słusznej partii, która nic nie może dla Ostrołęki tylko likwidować miejsca pracy, przenosić je do Siedlec czy Radomia i obiecywać elektrownie od ponad 5 lat. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 14:06 24-01-2021 , 64% @~LOL Wybraliśmy nie z partii i się ślizgamy na mieście, bo bezpartyjni nic nie mogą dla Ostrołęki. Już to widzę, jak budujesz elektrownię. odpowiedz • oceń :

~ja , 15:01 24-01-2021 , 45% @~Jerry No właśnie - niech umysłowy proletariat obecnego syfu zostanie w domu i nie ujawnia swojego prostactwa na salonach. odpowiedz • oceń :

~ha ha ha , 15:10 24-01-2021 , 50% @~tępiciel lemingów Nikt tak nie zakorkował Ostrołęki jak specjaliści od muzeów, przepraw tymczasowych, rozkopanych ulic czy pozamykanych mostów lub wstrzymanych elektrowni. Gdzie się ślizgasz po mieście? Jak wszędzie czarno? odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 15:18 24-01-2021 , 50% @~ha ha ha Wczoraj rano był czarny asfalt na mieście? odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 16:54 24-01-2021 , 50% @~ha ha ha Jechałem wczoraj o 7 rano i nie było widać śladu, że piaskarka sypała piasek na drogi. odpowiedz • oceń :

~Igor , 12:22 24-01-2021 , 57% A może by Pan tak się zajął sprawami w Warszawce, skoro tam Pan mieszka. Byłem w tygodniu w stolicy i sporo ulic i chodników wyglądało tak jak w Ostrołęce, więc o co ta cała gównoburza. Niech Pan doradzi Panu Bogu aby śnieg zimą nie pada, a ludziom dał więcej rozumu skoro już Pan taki troskliwy. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 16:57 24-01-2021 , 50% @~Igor Prezydent Warszawy odpowiada za odśnieżanie ulic tego miasta. Warszawiacy mają taki sam problem z odśnieżaniem jak u nas. odpowiedz • oceń :

~PP , 12:24 24-01-2021 , 50% Lepiej czasami panie doradzco się nie odzywać tak jak prezydent Duda co wypowiedź to kompromitacja,lepiej już sobie pojeździć na nartach. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 12:39 24-01-2021 , 59% @~PP Lepiej czasami panie prezydencie się nie odzywać, niż rozwiać wszelkie wątpliwości, co wypowiedź to kompromitacja.



Zgłosił się pan do pracy, m.in. przy odśnieżaniu miasta, i mieszkańcy panu za to płacą, więc chyba mają prawo wymagać. Co to za pracownik, który mówi do szefa:



"Zapraszam jutro do mnie na 9, dogadamy szczegóły i będzie Pani koordynować odśnieżanie w mieście. Oczywiście nie za darmo, ale czuję że potrzebowaliśmy kogoś tak kreatywnego i rzeczowego jak Pani. OPK czeka już z niecierpliwością, co do stawki na pewno się porozumiemy. Do zobaczenia !!!" odpowiedz • oceń :

~Stan Q , 12:27 24-01-2021 , 50% Żenada! Przemądrzały! Zarozumiały? No nie! Kto to? Nie słyszeliśmy onjrgo dokonaniach! Za kilka lat .. odpowiedz • oceń :

~Alicja , 12:28 24-01-2021 , 52% Lubi się chłopak lansować i przypisywać sobie czyjeś sukcesy. Kiedyś czytałam, że podobno był współtwórcą młodzieżowej rady w Ostrołęce, bo był na jedynym spotkaniu. Karierowicz i tyle. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 16:58 24-01-2021 , 50% @~Alicja Ten tekst pasuje do prezydenta Ostrołęki. odpowiedz • oceń :

~uwaga , 12:29 24-01-2021 , 63% Nie trzeba byc "znawca" azeby oburzyc sie takim zachowaniem wlodarza miasta,ktory zatrudnia pania,ktorej zadaniem ma byc reagowanie i udzielanie kompetentnej pomocy mieszkancom na zglaszane uwagi i odczucia dot.funkcjonowania miasta.A ten Pan ,ktory jak wynika z komentarzy jest mieszkancem Ostroleki rowniez ma prawo zareagowania na tak aroganckie i niekompetentne zachowanie rzadzacych naszym miastem.Czegos takiego czesto sie nie spotyka a moze i nigdy dotychczas nie mieszkancy nie slyszeli. odpowiedz • oceń :

~Jolanta K. , 12:33 24-01-2021 , 53% @~uwaga Jaki mieszkaniec Ostrołęki w Warszawie karierę robi u Pinokia odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 12:34 24-01-2021 , 56% @~Jolanta K. Pinokio to rzucił premierowanie i wyjechał za granicę po większe pieniądze. odpowiedz • oceń :

~podatnik , 12:31 24-01-2021 , 57% Niestety, ale pan Kulik mocno przesadził mówiąc delikatnie. I to jest zdanie większości z którymi rozmawiam a są to niestety wyborcy pana Kulika.

Pan Kulik znany jest niestety z oryginalnych zachowań i wypowiedzi. Tymi o odśnieżaniu potwierdził jaki jest jego stosunek do mieszkańców miasta i uwag odnośnie jego pracy. W pełni podzielam zdanie pana Makowieckiego, każdy ma prawo oceniać pracę i działania władzy, w tym wypadku pana Kulika. A że użył takich a nie innych słów, dobrał je pewnie stosownie do oceny pana Kulika.

Odnosząc się do zimowego utrzymania ulic i chodników, ludzie mają wiele zastrzeżeń i artykułują to. Także pan Makowiecki. Ma prawo. Wedle mojej oceny odśnieżanie Ostrołęki jest tragiczne. Nie pamiętam tak złej walki ze śniegiem jak w obecnym sezonie. Jest po prostu tragicznie i żadne przepraszam niestety nie usuwa śniegu z chodników i ulic a niektórzy myśleli, że sprawa już załatwiona. Niestety, nawet podwójne przepraszam nie załagodzi złej pracy decydentów w tym obszarze odpowiedz • oceń :

~Prostactwo i hamstwo kuli , 12:34 24-01-2021 , 62% Pani Katarzyno, powinna Pani domagac sie oficjalnych przeprosin od kulika. Swoją drogą, to myślę,ze kulik to nawet nie ma za grosz poczucia,ze zachował sie niestosownie, niataktownie, arogancko. Ten typ tak ma,ze z wielką łatwością i naturalnoscią przychodzi mu ponizanie i ignorowanie ludzi. W jego skażonym poczuciu "moralności" jest to ok. Nie cierpię jego hamstwa, buty, arogancji, wywyzszania się i traktowania ludzi z pogardą. Proplem w tym,ze typ robi to mimowolnie i nic sobie z tego nie robi! odpowiedz • oceń :

~Ol , 13:13 24-01-2021 , 44% @~Prostactwo i hamstwo kuli Pani katarzyna jrst anonimowa! odpowiedz • oceń :

~***** *** , 12:36 24-01-2021 , 54% Lepiej młody człowieku zajmij się doradzaniem Panu wiceministrowi cyfryzacji, bo na razie efekty mizerne odpowiedz • oceń :

~Andrzejek , 12:36 24-01-2021 , 56% W PiSie lubią młodych chłopców z tego co można zobaczyć po Macierewiczu, Morawieckim. To chyba tak jak księża. odpowiedz • oceń :

~Kaśka na prezydenta , 12:39 24-01-2021 , 50% Kaska niech cie przeprosi kulikov, nie daj sobie w kasze dmuchac odpowiedz • oceń :

~Gość , 12:45 24-01-2021 , 54% Chłopcze idź jeszcze do szkoły a od Ostrołęki to wara odpowiedz • oceń :

~Nat , 13:12 24-01-2021 , 61% @~Gość Może niech Kulik ze swoimi papierami zasiegnie u niego korepetycji? odpowiedz • oceń :

~Ma qwa , 12:45 24-01-2021 , 55% Jak już tam siedzisz makuchłopaku za ciężkie pieniądze przy premierowskim korycie to zainteresuj się i przypomnij mu o estakadzie dla Ostrołęki. Na śniegu i mądralowaniu kapitału nie zbijesz. Wystarczy tępy z rumieńcami. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 12:48 24-01-2021 , 47% @~Ma qwa Przecież władze miasta nie chcą estakady, bo wniosku o dofinansowanie nie składają. odpowiedz • oceń :

~były wyborca "słusznej" , 12:49 24-01-2021 , 53% kim jest ten pan? ogólnie ma rację, ale mam wrażenie że to lans pod kolejne wybory, bo NIKT go nie zna tu.

Skąd pan się wziął w kancelarii premiera i jakie są pana powiązania z innymi ostrołęckimi Makowieckimi? Proszę o odpowiedź, skoro pan taki medialny odpowiedz • oceń :

~Iza , 12:54 24-01-2021 , 47% Doradca... dzięki Bogu nie ostrołęczan. Widać ze eostroleka ciągnie do pisowcow, podobne zjawisko można zauważyć u bezpartyjnego miasta, często nazywanego PiS BIS, coraz bardziej zgadzam się z tym określeniem. A kolega makowiecki to niech doradza, ale swoim mentorom takim andruszkiewicz czy inne przygłupy z partii rządzącej. Eostroleko znowu mnie zawiodalas... odpowiedz • oceń :

~OdW=PiS , 13:01 24-01-2021 , 47% @~Iza Przecież obecnie rządzacy w Ostrołęce to PiS bis. Powołanie Kotowskiego na dyrektora mżw, zatrudnianie żon partnerek i mówienie że PiS tak robił to i oni mogą. Otwórz oczy odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 13:01 24-01-2021 , 48% @~Iza Dobrze Ci się jeździło po zaśnieżonych ulicach miasta? odpowiedz • oceń :

~gość !!! , 15:36 24-01-2021 , 100% @~tępiciel lemingów Jeszce lepiej chodziło się po'' ugłaskanych '' przez pługi chodnikach w całym mieście i kazdym parku . odpowiedz • oceń :

~kierowca , 15:36 24-01-2021 , 60% @~tępiciel lemingów Jeździło się normalnie jak w zimę. Jak ktoś ma zimowe opony to nie narzekał, ale jak ktoś nie przygotował się do zimy i przyzwyczajony do rajdowania po mieście lub upartyjniony to może być niezadowolony. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 17:01 24-01-2021 , 67% @~kierowca Bezpartyjni nie potrafią wysłać odśnieżarek na drogi. Władze miasta nie przygotowały się na zimę. odpowiedz • oceń :

~Olaboga , 12:57 24-01-2021 , 60% Młody wykształcony kompetentny doradco. Spraw aby twije miasto otrzymało wsparcie z rządowego programu Covid 19. To będzie COŚ! odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 13:00 24-01-2021 , 50% @~Olaboga Czy władze miasta zwracały się o pomoc do pana Makowieckiego w sprawie pomocy w uzyskaniu wsparcia z rządowego programu CoVid19? Czy zwracały się do kogokolwiek o pomoc? odpowiedz • oceń :

~678 , 13:12 24-01-2021 , 42% @~tępiciel lemingów Złożyły wniosek. Tl nie kręć! Pełni takąbfunkcję niech si€ wywiązuje. Pozavdrogą prostą innej nie należy brać pod uwagę! Dobczego namawiaszvtępicielu? odpowiedz • oceń :

~IO , 13:26 24-01-2021 , 58% @~Olaboga Od tego jest Kulik. Wszystko maja załatwiać mieszkańcy za niego? Czy wypłatę też mamy za niego pobierać? Czy tylko sprawy załatwiać? odpowiedz • oceń :

~Do tl , 13:43 24-01-2021 , 60% @~tępiciel lemingów Jak to było w Wałbrzychu?! Temu damy bo to nadz człowiek! Temu nie bo nie nadz! Niech wie! odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 14:00 24-01-2021 , 47% @~678 Powtarzam pytanie, czy władze miasta zwracały się do pana Makowskiego o pomoc w uzyskaniu wsparcia z programu covid? Czy zwracały się do kogokolwiek? odpowiedz • oceń :

~Jan , 14:37 24-01-2021 , 40% @~tępiciel lemingów A kto to jest? Tl dbaj o zdrowie! Trudno się zaszczepić! odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 14:57 24-01-2021 , 43% @~Jan Podziękuj Unii, że trudno się zaszczepić, bo słabo jej idzie zakup szczepionek. UK czy Izrael szczepią o wiele więcej. odpowiedz • oceń :

~Doradca doradcy , 13:07 24-01-2021 , 57% Panie Bartoszu szacunek ale niech pan nie idzie w stronę PiS. Mieliśmy już w Ostrołęce PiS, teraz rządzi PiS bis. Nic z tego dobrego nie wynika. odpowiedz • oceń :

~anty , 13:10 24-01-2021 , 50% Ludzie litości na 3 dni spało śniegu o któy tak każdy walczył trochę przykryło ulice i chodnik i wielki płacz ;D mi tam ulice się podobały było typowo zimowo i biało! Dajcie żyć i nie czepiajcie się o wszystko o co szkoda zdrowia i czasu waszego! odpowiedz • oceń :

~Podatnik , 13:22 24-01-2021 , 62% @~anty Ze śniegu to można korzystać w bardziej bezpiecznych miejscach niż ruch uliczny w mieście. Proszę oddać pensje, jak się nie potrafi sprostać oczekiwaniom i mieszkańców posyła do ośnieżania. odpowiedz • oceń :

~Kurp , 13:34 24-01-2021 , 50% @~Podatnik Było dobrze. Bijecie pianę. Żadnego wypadku w mieście nie było. Nienawiść. Jest locdown. Ograniczyć wychodzenie z domu i przemieszczanie się samochodami. Nie starzać zagrożenia epidemiologicznego. Szczepionek brak szczepienia oddalone odpowiedz • oceń :

~Jan , 15:17 24-01-2021 , 67% @~Kurp Wszystko zmierza w dobrym kierunku - niech jeszcze opiszą kilka takich wycieczek osobistych do mieszkańców to będzie sławny na całą Polskę ;) Kto wie? Może doczeka się jakiegoś reportażu o zasadach demokracji? Po przegranych wyborach proletariat wróci na swoje miejsce a on pewnie się schowa do nory i obrazi na mieszkańców, że nie zagłosowali na swojego boskiego prezydenta. odpowiedz • oceń :

~Jsn , 16:03 24-01-2021 , 0% @~Jan O czym mówisz? Jedna pani drugiej pani na fb albo twit... odpowiedz • oceń :

~jan , 16:56 24-01-2021 , 100% @~Jsn Myślę, że takie pyskówki władzy z mieszkańcami powinny być pokazywane ludziom z innych części Polski. odpowiedz • oceń :

~Sz , 13:33 24-01-2021 , 46% O co ta spina o te 5 cm sniegu na ulicy.Jest zima jest snieg.A ta pani jak taka madra to niech idzie na spotkanie z prezydentem cos doradzi. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 17:36 24-01-2021 , - @~Sz O co ta spina prezydenta o te 5 cm śniegu na ulicy? Jest zima, a nie było odśnieżone. Jak prezydent taki mądry, to niech się zrzeknie stołka. odpowiedz • oceń :

~xyz , 13:44 24-01-2021 , 50% Czy obecny prezydent ogólnie mówiąc ma predyspozycje osobowościowe, merytoryczne i inne ... niezbędne do sprawowania

takiej funkcji? Pytanie retoryczne? odpowiedz • oceń :

~ha ha ha , 14:03 24-01-2021 , 57% @~xyz Oczywiście, że ma, gdyby nie miał nie byłby już prezydentem, tyle jest chętnych na jego miejsce, że sra.czki dostają, ale żaden nie ma jaj, aby referendum zrobić. Tacy ujadacze. odpowiedz • oceń :

~optymista , 14:38 24-01-2021 , 50% @~xyz

Nie ma. Trafiło mu się to rżnie inteligenta (popatrz na elektorat - przypomina Ruch Palikota swoim żargonem). A ten jego komentarz - mizogin jak nic. Jeszcze nie dotrwał do końca pierwszej kadencji a już go lud nie chce. odpowiedz • oceń :

~Opt , 15:59 24-01-2021 , 67% @~optymista Ty go nie chcesz! I stąd ten ból, odpowiedz • oceń :

~optymista , 16:13 24-01-2021 , 0% @~Opt Mówię Ci, że nie tylko ja. Jest radość :) Ból to jest po drugiej stronie: jeden się spakował. A drugi - jego losy obserwujemy (życzę mu, aby zakończył prezydenturę z klasą) i nie musiał podzielić losów wiceprezydenta. odpowiedz • oceń :

~No , 13:46 24-01-2021 , 54% Katarzynę nie interesuje logistyka szczepień! Nie boi się zagrożenia chorobą! Nie martwibsię o bliskich! Chodzi po mieście i zagraża! odpowiedz • oceń :

~Śnieg , 13:47 24-01-2021 , 48% I znów pada śnieg wina Prezydenta ?? odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 14:11 24-01-2021 , 36% @~Śnieg I znów śnieg, a odśnieżarek znowu nie widać, czy to nie wina Pana Prezydenta? Czy będzie jutro rano odśnieżone miasto? Czy znów ślizgawka? Może niech pani Kasia zostanie prezydentem miasta? odpowiedz • oceń :

~Narew , 14:18 24-01-2021 , 73% @~tępiciel lemingów Do czego Ci tępy odśnieżarka. Do tych kałuż na ulicach? Weź młodego makówę i Kaśkę. Pokażcie fachową robotę 😀😀😀 odpowiedz • oceń :

~Uuuu , 14:35 24-01-2021 , 78% @~tępiciel lemingów Nie ma śniegu. Pada deszcz. W Ostrołęce! Jak jest na wsiach? Może jest tam śnieg ale to nie nasz! odpowiedz • oceń :

~? , 14:59 24-01-2021 , 67% @~tępiciel lemingów Kasa na respiratory już się znalazła?? odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 15:00 24-01-2021 , 29% @~Uuuu Powtarzam pytanie.

Czy jutro rano miasto będzie odśnieżone, bo będzie jutro na minusie? Czy znowu odśnieżarki nie wyjadą? odpowiedz • oceń :

~Kałuża , 15:07 24-01-2021 , 72% @~tępiciel lemingów W mieście stoi woda. O odśnieżarkę zapytaj swojego sołtysa w Uśniku. odpowiedz • oceń :

~przykro , 13:50 24-01-2021 , 45% Tak obserwuje i czytam te komentarze i dochodze do jednego wniosku, ze te wszystkie m....y piszace wulgarne komentarze przeniosly sie z sasiedniego portalu slynacego z wulgaryzmow wypisywanych przez nijakiego konowalskiego . odpowiedz • oceń :

~nie z PIS , 14:04 24-01-2021 , 63% @~przykro sam wulgaryzmy wypisujesz i nie błyszczysz, a obniżasz poziom . odpowiedz • oceń :

~mamy już dno , 14:04 24-01-2021 , 70% to już norma. urzędnicy samorządowi i centralni uważają się za oczko w głowie a reszta to plebs.

a tak na prawdę żeby stemple przybijać nie trzeba mieć wiele w głowie...

ale mogą kłody pod nogi rzucać... odpowiedz • oceń :

~M , 14:25 24-01-2021 , 56% Życzyłbym sobie aby drogi w zimę były czarne. Zima to zima czasami śnieg spadnie. Czynności powinny być przeprowadzone aby drogi zostały uporządkowane z nadmiaru śniegu. To nie podlega dyskusji. Natomiast w administracji forma kontaktu jest od wieków taka sama tzn. pisemna. Wylewanie swojego niezadowolenia na forum jako nn pozostawia dużo do życzenia. Odpowiedź też co do formy pozostawia po sobie źle wrażenie. Pan doradca natomiast mnie zaskoczył. Myślałem, że takie osoby są stworzone są do wyższych celów. Na szczeblu samorzadowym zajmują sę przyziemnymi sprawami. Rząd zajmuje sie, a raczej powinien zajmować sie systemowymi rozwiązaniami. Pan doradca pomylił struktury. Pozdrawiam odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 15:06 24-01-2021 , 23% @~M Życzyłbym sobie, by drogi były czarne, a gdy nie są, to przynajmniej służby odśnieżające na drogach. Czynności powinny być przeprowadzone na drogach, a tego nie było. To niepodlega dyskusji.



Natomiast w administracji forma kontaktu z mieszkańcami pozostawia dużo do życzenia. Ta odpowiedź pozostawia dużo do życzenia. Dobrze, że pan doradca zwrócił na to uwagę.



Skąd pan jest?

Stąd, gdzie prezydent miasta odpowiada mieszkańcom tak jak nie powinien.



Wstyd. odpowiedz • oceń :

~Ja , 15:11 24-01-2021 , 59% Brawo młody człowieku za prawdę, kulik nie wywiązuje się z swoich obowiązków i jeszcze za prawdę się uburza w arogancki sposób coś niebywałego odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 17:40 24-01-2021 , - @~Ja Prezydent wywiązał się z odśnieżania? Wczoraj rano nie było. odpowiedz • oceń :

~Xxx , 15:20 24-01-2021 , 64% No właśnie ty malolacik tam od Morawieckiego siedź na dupie jak ci dobrze na tej Wiejskiej czy gdzie tam siedzisz prezydent Ostrołęki w sposób normalny moim zdaniem zaproponował pracę jednej z mieszkanek naszego miasta odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 15:32 24-01-2021 , 25% @~Xxx To jest normalny sposób proponowania pracy? Naprawdę są takie trudności ze znalezieniem pracowników? Masz tupet jak prezydent.



Tak naprawdę w całym sezonie od listopada do stycznia sypał śnieg 3 dni a oni nie dali rady. Boję się pomyśleć co byłoby gdyby z miesiąc śnieg tak intensywnie padał.





odpowiedz • oceń :

~Sara , 15:28 24-01-2021 , 38% Zgadzam się. Również uważam , że Prezydent miasta powinien m.in ; posiadać cechy umiejętności słuchania swoich mieszkańców i prowadzic dialog w sposób kulturalny, z poszanowaniem szacunku dla innych. Niestety Pan Prezydent Ostrołęki swoim wpisem pokazał lekceważenie problemu. odpowiedz • oceń :

~ja , 15:41 24-01-2021 , 40% @~Sara Wystarczy wejść na stronę Urzędu Miasta i odtworzyć transmisje ze spotkań z radnymi. Kiedyś pan Jacek Łuba powiedział, że nie wróży mu kariery na tym stanowisku, jeśli się nie zmieni. Zaczęło się od radnych, a teraz wyskakuje z piąstkami do mieszkańców (podatników). odpowiedz • oceń :

~A tak , 15:55 24-01-2021 , 67% @~Sara Co złego powiedzisł? Atakowała to zaprosił do wspólpracy! Za pieniądze! Na umowę o dzieło! Logistyka odśnieżania podczas śladowych opadów śniegu. odpowiedz • oceń :

~ja , 16:09 24-01-2021 , 50% @~A tak Co to znaczy "atakowała?" Stwierdzenie faktów i wyrażenie niezadowolenia jest standardem w demokratycznym państwie. Nawet jakby nie miała racji to sposób jego podejścia pozostawia wiele do życzenia (zero kultury, zero klasy). Nie popisał się pan prezydent. odpowiedz • oceń :

~Temperatura na plusie, , 15:51 24-01-2021 , 34% żadnego śniegu ni lodu, po co te odśnieżarki? odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 17:04 24-01-2021 , 100% @~Temperatura na plusie, Wczoraj rano nie było lodu na ulicach? Nie było piasku. odpowiedz • oceń :

~xyz , 15:54 24-01-2021 , 60% Oj jak to od najmlodszych lat ucza jak włazi sie bez wazeliny to co z takiego doradcy urośnie

nawet sportem stało sie prześcigiwanie sie w tym włażeniu w d...ę odpowiedz • oceń :

~Anioł Stróż , 16:21 24-01-2021 , 75% Młody się lansuje. Kiedyś wróci zapewne z powrotem. Te wpadki niepotrzebne... Warto się czasami zastanowić najpierw, czy sobie nie szkodzę. Dziecko znanego tatusia. Pozdrawiam serdecznie. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 17:03 24-01-2021 , 50% @~Anioł Stróż Młody ma rację. Wpadki prezydenta niepotrzebne. Warto się czasami zastanowić, czy nie szkodzę sobie odpowiedzią na krytykę. odpowiedz • oceń :

~Demo , 16:24 24-01-2021 , 67% Kulik ty jesteś na etacie u wszystkich z Ostrołęki. Bierz łopatę i do roboty. Schudniesz odpowiedz • oceń :

~LEWAK TO LEWAK , 16:56 24-01-2021 , 50% PRZY DZISIEJSZYM RUCHU SAMOCHODOWYM

NIE ODŚNIEŻONE DROGI

TO TAK NA PRAWDĘ

ZABAWA ŻYCIEM I ZDROWIEM LUDZKIM..



sld MA TO GDZIEŚ. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 17:36 24-01-2021 , - @~gosk Kto, prezydent? Nie potrafi odśnieżyć dróg w mieście. odpowiedz • oceń :

