Baśniowy Dzień Pieczonego Ziemniaka w Nowej Wsi [WIDEO, ZDJĘCIA]

W czwartek, 25 września, Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi zamienił Salę Gimnastyczną przy ul. Leśnej w scenę radosnej integracji. O godzinie 11:00 rozpoczął się „Bajkowy Dzień Pieczonego Ziemniaka” – spotkanie integracyjne, które, jak sama nazwa wskazuje, uhonorowało popularnego ziemniaka w roli głównej. Choć motyw przewodni był kulinarny, to prawdziwe wzruszenia czekały na gości w sferze artystycznej...

Prawdziwym hitem okazał się występ artystyczny podopiecznych ŚDS. Dla zgromadzonych gości przygotowali oni przedstawienie teatralne na motywach popularnej bajki „Czerwony Kapturek”. Aktorzy wykazali się ogromnym zaangażowaniem i talentem, a ich gra została nagrodzona gromkimi, zasłużonymi owacjami na stojąco!

Po przedstawieniu nadszedł czas na kulinarną część wydarzenia. Zgodnie z tematyką dnia, wszyscy goście mieli okazję skosztować przepysznych potraw przygotowanych specjalnie z ziemniaka. Był to doskonały moment, by w przyjemnej atmosferze kontynuować integrację.

„Bajkowy Dzień Pieczonego Ziemniaka” okazał się nie tylko świetną zabawą, ale i ważnym wydarzeniem integrującym lokalną społeczność, a występ podopiecznych ŚDS na długo pozostanie w pamięci uczestników.

~Miecio, 08:22 26-09-2025,   100%
Czy uświadczymy jeszcze kiedyś zabawy z okazji Dnia Pieczonego Ziemniaka w Szafarczyskach?
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Bekon, 17:07 26-09-2025,   0%
Na imprezach mech w lesie mech wszędzie mech...
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~szynka, 17:10 26-09-2025,   100%
@~Bekon Kocham Mech :)
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
×