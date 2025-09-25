Baśniowy Dzień Pieczonego Ziemniaka w Nowej Wsi [WIDEO, ZDJĘCIA]

REKLAMA

W czwartek, 25 września, Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi zamienił Salę Gimnastyczną przy ul. Leśnej w scenę radosnej integracji. O godzinie 11:00 rozpoczął się „Bajkowy Dzień Pieczonego Ziemniaka” – spotkanie integracyjne, które, jak sama nazwa wskazuje, uhonorowało popularnego ziemniaka w roli głównej. Choć motyw przewodni był kulinarny, to prawdziwe wzruszenia czekały na gości w sferze artystycznej...

Prawdziwym hitem okazał się występ artystyczny podopiecznych ŚDS. Dla zgromadzonych gości przygotowali oni przedstawienie teatralne na motywach popularnej bajki „Czerwony Kapturek”. Aktorzy wykazali się ogromnym zaangażowaniem i talentem, a ich gra została nagrodzona gromkimi, zasłużonymi owacjami na stojąco!

Po przedstawieniu nadszedł czas na kulinarną część wydarzenia. Zgodnie z tematyką dnia, wszyscy goście mieli okazję skosztować przepysznych potraw przygotowanych specjalnie z ziemniaka. Był to doskonały moment, by w przyjemnej atmosferze kontynuować integrację.

„Bajkowy Dzień Pieczonego Ziemniaka” okazał się nie tylko świetną zabawą, ale i ważnym wydarzeniem integrującym lokalną społeczność, a występ podopiecznych ŚDS na długo pozostanie w pamięci uczestników.