Będą święta ze śniegiem? Sprawdzamy co na to synoptycy

Czy w tym roku będziemy mieli śnieg na święta Bożego Narodzenia? W ostatnich latach nie było z tym najlepiej, jednak tym razem coś się zmieni.

Nadchodzące dni, w tym okres świąteczny przyniosą w naszym regionie dość spore ochłodzenie. W nocy temperatury będą spadały znacznie poniżej zera. Pod koniec tygodnia solidnie sypnie śniegiem, który ze względu na ujemne temperatury powinien utrzymać się przez dłuższy czas. Wygląda więc na to, że nadchodząca Wigilia i święta Bożego Narodzenia w tym roku będą białe – jak część z nas pamięta z dzieciństwa. Pora więc odkurzyć sanki, przygotować ciepłe czapki oraz rękawice i aktywnie korzystać z uroków pogody oraz wolnych od pracy i obowiązków świątecznych dni.

Prognoza pogody na najbliższe dni

Czwartek, 23 grudnia

Temperatura w dzień to maksymalnie -2 stopnie Celsjusza, w nocy spadek do -9. Możliwe niewielkie opady śniegu i umiarkowany wiatr wiejący z prędkością około 15 km/h.

Piątek, 24 grudnia

Przez około 7 godzin w ciągu doby będzie sypał śnieg. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej to około 2,5 cm. Maksymalna temperatura w dzień to około 0 stopni, w nocy spadek do -3.

Sobota, 25 grudnia

Opady śniegu mogą być intensywniejsze, ale nie powinny trwać dłużej niż około 4 godziny w ciągu doby. Będzie za to znacznie chłodniej. W dzień około -4 stopnie, w nocy natomiast spadek do -8.

Niedziela, 26 grudnia

Niedziela powinna być słoneczna, choć mroźna. Termometry w dzień wskazywać będą około -5 stopni a w nocy możliwy mróz do -13 stopni. To będzie początek trwającej nawet ponad tydzień fali mrozów sięgających w nocy do około -14 stopni.