Będzie integrować i pomagać w kryzysie. Nowa świetlica w Kurpiewskich otwarta [WIDEO, ZDJĘCIA]

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Na ten moment mieszkańcy Kurpiewskich czekali od lat. Nowoczesna świetlica wiejska została oficjalnie otwarta, stając się nie tylko miejscem spotkań i integracji lokalnej społeczności, ale także symbolem wspólnego wysiłku samorządowców i mieszkańców, którzy konsekwentnie dążyli do realizacji tej inwestycji.

Droga do realizacji inwestycji nie była krótka. Pomysł budowy świetlicy zrodził się kilka lat temu, a jego urzeczywistnienie wymagało zaangażowania wielu osób. W projekt aktywnie włączyli się ówcześni samorządowcy, rada sołecka, radni gminni oraz pracownicy urzędu na czele z wójtem Stefanem Prusikiem. Choć proces przygotowania i realizacji inwestycji trwał długo, końcowy efekt wynagrodził czas oczekiwania.

Nowa świetlica już od pierwszych chwil działalności stała się miejscem, które ma integrować mieszkańców i wspierać rozwój lokalnej kultury. To przestrzeń przeznaczona na spotkania, wydarzenia społeczne, zajęcia dla dzieci i dorosłych oraz organizację licznych inicjatyw służących całej społeczności.

Podczas uroczystości wielokrotnie podkreślano jednak, że rola obiektu wykracza daleko poza tradycyjne funkcje świetlicy wiejskiej. Samorządowcy gminni i wojewódzcy zwracali uwagę, że budynek został przygotowany również z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców. W przypadku klęsk żywiołowych, katastrof czy potencjalnych zagrożeń wynikających z konfliktu zbrojnego będzie pełnił funkcję punktu dystrybucji niezbędnej pomocy i środków wsparcia.

Oficjalne otwarcie odbyło się w podniosłej atmosferze z udziałem licznych zaproszonych gości. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz gminy z wójtem Stefanem Prusikiem oraz przewodniczącym Rady Gminy i jednocześnie sołtysem Kurpiewskich Pawłem Kurpiewskim na czele. Obecny był również dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce Radosław Parzych, reprezentant Starostwa Powiatowego w Ostrołęce oraz przedstawiciele instytucji, które współtworzyły projekt budowy tej i trzech identycznych świetlic na terenie gminy Lelis.

Wyjątkowym momentem uroczystości było przekazanie przez wójta Stefana Prusika oficjalnej decyzji zezwalającej na publiczne użytkowanie obiektu. Samorządowiec wręczył również mieszkańcom niecodzienny prezent – archiwalne fotografie wykonane kilka lat temu, przedstawiające teren obecnej świetlicy jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. Zdjęcia stały się symbolicznym przypomnieniem drogi, jaką przeszła lokalna społeczność od pierwszego pomysłu do ukończenia nowoczesnego budynku.

Świętowanie zakończył rodzinny festyn, podczas którego na uczestników czekały liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych oraz występy artystyczne. Dzięki temu oficjalne otwarcie świetlicy stało się nie tylko ważnym wydarzeniem inwestycyjnym, ale również prawdziwym świętem mieszkańców Kurpiewskich, którzy zyskali miejsce mające służyć kolejnym pokoleniom.