Będzie się działo! Od Biegu Papieskiego po rap w „Oczku” – weekendowy rozkład jazdy

Nadchodzący weekend w Ostrołęce i okolicach zapowiada się niezwykle intensywnie, oferując mieszkańcom bogaty wachlarz atrakcji – od emocji sportowych i koncertowych wrażeń, po głębokie spotkania z literaturą i kurpiowską tradycją.

W najbliższych dniach będziemy mogli wybierać między koncertem rapowym w klubie Oczko, nocnym graniem w gry planszowe czy autorskim wieczorem z profesorem Karolem Samselem. Sobota i niedziela przyniosą kolejne emocje, w tym uroczyste rozpoczęcie sezonu motocyklowego w Kadzidle, XII Ostrołęcki Bieg Papieski oraz kulinarną podróż do źródeł regionalnych smaków podczas warsztatów pieczenia tradycyjnego rejbaka.

Repertuar Kina Jantar:

Super Mario Galaxy film, Pucio, Drama, Zabawa w pochowanego 2, Przepis na morderstwo

Repertuar Kina Helios w Łomży:

Super Mario Galaxy film, Drama, Przepis na morderstwo, Zabawa w pochowanego 2, Projekt Hail Mary, Hopnięci, Za duży na bajki 3, Król dopalaczy, Kicia Kocia w podróży, Basia, Niesamowite przygody skarpetek, Pucio, David, Wilcze dzieci

Piątek, 10 kwietnia

godz. 17:00 - Spotkanie autorskie z Karolem Samselem w Ostrołęce

W piątek, 10 kwietnia o godzinie 17:00, w Bibliotece Pedagogicznej przy ul. Piłsudskiego 38 odbędzie się spotkanie z uznanym pisarzem i profesorem UW, Karolem Samselem. Głównym punktem wydarzenia, prowadzonego przez Wojciecha Zamysłowskiego, będzie prezentacja najnowszego poematu autora pod tytułem „Cairo Declaration”. Organizatorzy zapraszają na wieczór w luźnej atmosferze przy kawie, zapewniając bezpłatny wstęp oraz dodatkowe niespodzianki dla uczestników.

godz. 17:30 - Koncert Mikson, Favi & Goście w Ostrołęce

W piątek, 10 kwietnia o godzinie 17:30, w klubie Oczko wystąpi Mikson – reprezentant lokalnej sceny rapowej i założyciel grupy Flow Label. Podczas muzycznego wieczoru fani usłyszą najpopularniejsze utwory artysty oraz przedpremierowy materiał, który nie trafił jeszcze do oficjalnej dystrybucji. Wstęp na koncert jest darmowy, jednak wejściówki będą wydawane na miejscu od godziny 16:30 ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.

godz. 18:00 - Nocne granie w Muzeum Żołnierzy Wyklętych

W piątek, 10 kwietnia w godzinach 18:00 – 00:00, w sali kinowej Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce odbędzie się kolejna edycja „Nocnego grania”. Wydarzenie jest otwarte dla graczy w każdym wieku, a uczestnicy mogą korzystać z bogatej kolekcji gier muzeum lub przynieść własne ulubione tytuły. Na miejscu będzie można również dołączyć do całorocznego konkursu Mistrzowie Planszy 2026, w którym na najaktywniejszych uczestników czekają atrakcyjne nagrody.

Sobota, 11 kwietnia

godz. 12:00 - Rozpoczęcie sezonu motocyklowego 2026 w Kadzidle

W sobotę, 11 kwietnia o godzinie 12:00, Kurpiowska Grupa Motocyklowa zaprasza na oficjalne otwarcie sezonu, które zainauguruje msza święta i uroczysta parada ulicami Kadzidła. Na parkingu przy plebanii odbędzie się piknik charytatywny z ogniskiem, kuchnią polową oraz pokazami pierwszej pomocy w wykonaniu strażaków z OSP Kadzidło. Wydarzenie ma charakter rodzinny i jest otwarte dla wszystkich mieszkańców, oferując liczne atrakcje, stoiska z gadżetami oraz domowe poczęstunki.

godz. 16:00 - „Bal Radości” dla podopiecznych WTZ „Motylki” w Ostrołęce

W sobotę, 11 kwietnia o godzinie 16:00, w budynku Centrum Integracji Społecznej przy ul. Kołobrzeskiej 11 odbędzie się wyjątkowy „Bal Radości”. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych przygotowało dla uczestników liczne atrakcje, w tym wspólną zabawę taneczną, poczęstunek oraz konkursy z nagrodami. Wydarzenie ma na celu integrację rodzin oraz zapewnienie podopiecznym warsztatów chwili odpoczynku i radosnej rozrywki w przyjaznej atmosferze.

godz. 18:30 - Mecz I ligi piłki ręcznej: UMKS Trójka Ostrołęka vs MTS Lider Radom

W sobotę, 11 kwietnia o godzinie 18:30, szczypiorniści UMKS Trójka Ostrołęka podejmą we własnej hali zespół MTS Lider Radom w ramach 20. kolejki rozgrywek I ligi. Spotkanie rozegrane zostanie w hali sportowej III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. ks. Franciszka Blachnickiego 5, stanowiąc ważny sprawdzian dla gospodarzy w walce o ligowe punkty. Klub zaprasza wszystkich kibiców do głośnego wspierania ostrołęckiej drużyny w starciu z wysoko notowanym rywalem z Radomia.

Niedziela, 12 kwietnia

godz. 10:00 - 42. Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne w Ostrołęckim Centrum Kultury

W niedzielę, 12 kwietnia o godzinie 10:00, sala widowiskowa OCK przy ul. Inwalidów Wojennych 23 wypełni się tradycyjną muzyką i tańcem podczas 42. edycji Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych. W programie wydarzenia znajdą się przesłuchania solistów, grup śpiewaczych oraz kapel, a także widowiskowy występ Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie”. Impreza, odbywająca się pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki, jest doskonałą okazją do międzypokoleniowego spotkania z folklorem, a wstęp dla wszystkich zainteresowanych jest bezpłatny.

godz. 11:00 - Etnokuchnia w Muzeum Kultury Kurpiowskiej – warsztaty pieczenia rejbaka

W niedzielę, 12 kwietnia o godzinie 11:00, Muzeum Kultury Kurpiowskiej przy Placu Bema 8 zaprasza na wyjątkowe spotkanie z cyklu „Niedziela w muzeum” poświęcone tradycyjnemu rejbakowi. Pod okiem doświadczonej gospodyni uczestnicy nauczą się przygotowywać ten kultowy kurpiowski placek ziemniaczany, poznając sekrety jego doprawiania oraz dawne opowieści o lokalnej kuchni. Koszt udziału wynosi 15 zł, a ze względu na ograniczoną liczbę miejsc i planowaną na koniec degustację, obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne.

godz. 11:00 - Otwarte Mistrzostwa Ostrołęki w Podnoszeniu Ciężarów do lat 15

W niedzielę, 12 kwietnia, hala sportowo-widowiskowa im. A. Gołasia przy ul. Traugutta 1 ugości najzdolniejszych młodych sztangistów z roczników 2011–2013 podczas Otwartych Mistrzostw Ostrołęki. Uroczyste otwarcie zawodów zaplanowano na godzinę 11:00, po czym wystartują kolejne grupy zawodników rywalizujących o medale w kategoriach wagowych oraz klasyfikacji OPEN. Organizatorzy zapraszają mieszkańców do kibicowania mazowieckim talentom, dla których niedzielne zmagania są szansą na zdobycie cennych pucharów i nagród rzeczowych.

godz. 13:00 - XII Ostrołęcki Bieg Papieski

W niedzielę, 12 kwietnia, ulicami Starego Miasta w Ostrołęce przebiegnie XII Ostrołęcki Bieg Papieski na dystansie 3 km, upamiętniający patrona miasta, św. Jana Pawła II. Wydarzenie rozpocznie się mszą świętą o godzinie 13:00, a start samego biegu nastąpi o 14:45 spod Kościoła Farnego, gdzie od godziny 11:00 będzie działać biuro zawodów. Organizatorzy z UKS Clan przypominają o możliwości zapisów telefonicznych oraz konieczności rejestracji w aplikacji Decathlon GO dla osób walczących o nagrody, ostrzegając jednocześnie o krótkotrwałych utrudnieniach w ruchu drogowym w godzinach 14:45–15:15.