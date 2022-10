Bezpłatne badania densytometryczne w Ostrołęce

REKLAMA

W Ostrołęce odbędą się bezpłatne badania densytometryczne. Zadbaj o kości razem z Fundacją NEUCA dla Zdrowia.



Osteoporoza to najbardziej powszechne schorzenie układu kostnego, które doprowadza do zwiększonej łamliwości kości. Choroba jest bezobjawowa, co utrudnia rozpoznanie pogarszającego się stanu struktury kostnej. Wychodząc temu naprzeciw Fundacja NEUCA dla Zdrowia prowadzi bezpłatną akcję badań densytometrycznych. Na trasie Osteobusa znajduje się miejscowość Ostrołęka, gdzie już 25 października, przy ul. Żeromskiego 21, będzie można wykonać bezpłatne badanie kości.



Najpowszechniejszą chorobą szkieletu jest osteoporoza, choruje na nią ponad 2 mln Polaków. W jej wyniku następuje bezobjawowe i bezbolesne pogorszenie się stanu układu kostnego, a co za tym idzie zwiększa się podatność do wystąpienia złamań. Najczęściej są to złamania trzonów kręgowych, kości udowej, kości ramiennej oraz dystalnej części przedramienia. Wczesne rozpoznanie osteoporozy pozwala na wdrożenie odpowiedniego postępowania leczniczego.



Badanie gęstości kości, czyli densytometria, umożliwia wykrycie osteoporozy we wczesnym stadium rozwoju. Pozwala także na monitorowanie leczenia i określenia stopnia zaawansowania choroby. Polecana jest osobom po 40 roku życia, u których w rodzinie występowała osteoporoza, jak również wszystkim kobietom po 50 roku życia oraz mężczyznom po 55 roku życia.



Wczesna diagnostyka, prawidłowe odżywianie, utrzymanie prawidłowej masy ciała i aktywność fizyczna stanowią podstawowe elementy walki z chorobą. Zachęcam do skorzystania z badania, którego wynik pacjent otrzymuje bezpośrednio po wykonaniu pomiaru, co umożliwia szybką reakcję w przypadku wykrycia nieprawidłowości – mówi Justyna Kołtońska z Fundacji NEUCA dla Zdrowia.



Fundacja NEUCA dla Zdrowia zachęca do wzięcia udziału w badaniu, jednak odradza się ich przeprowadzania w przypadku poniższych sytuacji. Przeciwskazania:

• Badania nie mogą wykonywać kobiety w ciąży.

• Badania nie powinno się wykonywać w ciągu dwóch dni po podaniu środka kontrastowego (np. po tomografii komputerowej z kontrastem).

• Badania nie powinno się wykonywać u osób, które w ostatnim roku miały badanie RTG lub Rezonans.

• Pacjenci z katarem, gorączką, osłabieni, z padaczką nie mogą podejść do badania.



Samo badanie jest krótkie, trwa około 10 minut i nie wymaga specjalnego przygotowania pacjenta. Stosowana metoda badania to tzw. dwuwiązkowa absorbcjometria rentgenowska, w której wykorzystuje się bardzo niewielką dawkę promieniowania rentgenowskiego i naświetla promieniami X wybraną okolicę szkieletu. Pomiar w Osteobusie wykonywany jest z odcinka lędźwiowego (L1 - L5) kręgosłupa.



Dodatkowo, w Osteobusie pacjenci mają możliwość samodzielnego wykonania pomiaru poziomu cukru we krwi. Nad poprawnością wykonania pomiaru czuwać będzie personel zapewniający instruktaż oraz bezpieczne warunki do wykonania tych czynności. Cukrzyca jest zjawiskiem globalnym, obecnie będącym bliskim rozmiarom pandemii, a Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna (IDF) szacuje, że na świecie z cukrzycą żyje co dziesiąta dorosła osoba.



Osteobus Fundacji NEUCA dla Zdrowia stacjonować będzie w Ostrołęce, we wtorek 25 października, przy ul. Żeromskiego 21, w godzinach 10:00 – 16:00. Nad poprawnością badania czuwać będzie wyspecjalizowana pomoc medyka.



Udział w badaniu jest bezpłatny, wymagane są jednak wcześniejsze zapisy. Można ich dokonać najpóźniej na 24h przed planowanym badaniem pod tym samym adresem, gdzie odbywać się będą badania.



Fundacja NEUCA dla Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby w aktualnej sytuacji epidemicznej zapewnić wszystkim pacjentom bezpieczeństwo. W Osteobusie będą odbywać się tylko umówione wizyty. Przed wejściem do busa każdy pacjent będzie miał zmierzoną temperaturę i będzie dezynfekował ręce Fundacja Neuca dla Zdrowia zaprasza pacjentów, którzy nie mają podejrzeń zakażenia koronawirusem i posiadają maseczki zakrywające usta i nos.



Wszelkie szczegóły dot. terminów badań, lokalizacji i zapisów znajdują się na stronie Fundacji NEUCA dla Zdrowia w sekcji Aktualności.



Bezpłatne badania odbędą się we wtorek 25 października 2022 r. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu: kontakt@fundacjaneuca.pl lub tel. 512746125.