Bezrobocie na przestrzeni lat. Zobacz, jak zmieniała się sytuacja na rynku pracy

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Sytuacja na rynku pracy w Ostrołęce oraz powiecie ostrołęckim w ostatnich latach wyraźnie się poprawiła. Stopa bezrobocia, która jeszcze kilkanaście lat temu sięgała kilkunastu procent, spadła do znacznie niższych poziomów. Przyglądamy się, jak zmieniały się te wskaźniki na przestrzeni ostatnich lat.

Najtrudniejsza sytuacja panowała na początku poprzedniej dekady. W 2010 roku stopa bezrobocia w mieście Ostrołęka wynosiła 15,10 proc., a w powiecie ostrołęckim aż 17,70 proc. W kolejnych latach wskaźniki utrzymywały się na wysokim poziomie, a nawet rosły. Szczyt bezrobocia w mieście przypadł na 2013 rok, kiedy osiągnęło ono 16,00 proc. W powiecie najtrudniej było rok wcześniej — w 2012 roku stopa bezrobocia wyniosła 18,70 proc.

Wyraźna poprawa od 2014 roku

Od 2014 roku rozpoczął się trend spadkowy, który utrzymywał się przez kolejne lata. W mieście bezrobocie zmniejszyło się do 14,90 proc., a następnie systematycznie malało — do 13,30 proc. w 2015 roku, 12,70 proc. w 2016 roku oraz 10,20 proc. w 2017 roku. Przełomowy okazał się 2018 rok, gdy stopa bezrobocia w Ostrołęce po raz pierwszy spadła poniżej 10 proc., osiągając 9,10 proc. Najniższy poziom w mieście odnotowano w 2019 roku — wyniósł on 8,20 proc.

Pewne zawirowania przyniósł okres pandemii. W 2020 roku bezrobocie w mieście nieznacznie wzrosło — do 9,30 proc. W kolejnym, 2021 roku, wróciło do poziomu 8,20 proc. W powiecie ostrołęckim w 2021 roku odnotowano natomiast wyraźny wzrost do 11,50 proc.

Aktualna sytuacja

W ostatnich latach rynek pracy ponownie się ustabilizował. W 2022 roku stopa bezrobocia w mieście wyniosła 7,60 proc., a w 2023 roku — 7,70 proc. Najniższy w całym zestawieniu poziom osiągnięto w 2024 roku, kiedy bezrobocie w Ostrołęce spadło do 7,00 proc.

Według najnowszych danych, na koniec 2025 roku stopa bezrobocia w mieście Ostrołęka wyniosła 7,50 proc., natomiast w powiecie ostrołęckim — 9,30 proc.

Porównanie danych z ostatnich lat z tymi sprzed kilkunastu lat pokazuje ogromną zmianę. W mieście bezrobocie spadło z poziomu ponad 15 proc. w 2010 roku do około 7-7,5 proc. obecnie. Podobny trend widać w powiecie ostrołęckim, gdzie wskaźnik zmniejszył się z prawie 18 proc. do około 9 proc.

Choć w ostatnim roku odnotowano niewielki wzrost w porównaniu do rekordowo niskiego 2024 roku, ogólny obraz rynku pracy w Ostrołęce i okolicach pozostaje znacznie korzystniejszy niż jeszcze dekadę temu. Warto zauważyć, że bezrobocie w samym mieście niezmiennie utrzymuje się na niższym poziomie niż w całym powiecie.