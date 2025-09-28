eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki, O TYM SIĘ MÓWI

Zagłębie groszowych emerytur. Bieda zamiast godnej starości - seniorzy walczą o przeżycie

Powiat ostrołęcki, obok suwalskiego, znajduje się na szczycie niechlubnej listy regionów z największym odsetkiem tzw. emerytów groszowych. To bezpośrednia konsekwencja burzliwych przemian gospodarczych, które szczególnie dotkliwie dotknęły te tereny w okresie transformacji ustrojowej.

Według najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w czerwcu 2025 roku w całej Polsce wypłacono ponad 541 tysięcy emerytur poniżej kwoty minimalnej emerytury wynoszącej obecnie 1878,91 zł brutto. Wśród nich:

  • 44 669 emerytur nie przekraczało 500 złotych
  • 243 266 mieściło się w przedziale 500-1000 złotych
  • 120 760 wynosiło między 1000 a 1500 złotych

Rekordy budzą grozę – najniższe świadczenie wypłacone w czerwcu wyniosło zaledwie 2 grosze. A najwyższa "emerytura groszowa" to 1870,90 zł.

Przyczyny tak dramatycznej sytuacji sięgają przełomu lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Jak wskazuje wiceminister Sebastian Gajewski z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, głównym problemem były "trudności w znalezieniu pracy, szczególnie dotkliwe w okresie transformacji ustrojowej, pogłębione peryferyjnością miejsca zamieszkania oraz wykluczeniem komunikacyjnym".

W praktyce oznaczało to, że mieszkańcy regionów takich jak powiat ostrołęcki masowo pracowali "na czarno" bez odprowadzania składek ZUS; podejmowali zatrudnienie na umowach cywilnoprawnych, które nie dawały uprawnień emerytalnych, jak również wyjeżdżali za granicę do pracy w krajach, z którymi Polska nie miała podpisanych umów o zabezpieczeniu społecznym. 

System, który nie oszczędza nikogo

Obecny system emerytalny działa na zasadzie prostej arytmetyki – wysokość emerytury jest bezpośrednio proporcjonalna do wpłaconych składek. Osoby z krótkim stażem pracy otrzymują świadczenia odpowiadające ich "wkładowi" w system.

Aby otrzymać emeryturę minimalną, kobieta musi mieć co najmniej 20 lat składkowego i nieskładkowego stażu pracy, mężczyzna – 25 lat. Kto tego nie spełnia, dostaje emeryturę "proporcjonalną" – często symboliczną.

To oznacza, że emeryt pobierający 400 złotych miesięcznie musi korzystać z pomocy społecznej, by zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe. Paradoksalnie jednak, nawet tak niska emerytura daje prawo do opieki zdrowotnej, 13. i 14. emerytury oraz innych świadczeń - o ile osiągnęło się wiek emerytalny i odprowadziło choćby jedną składkę.

Ministerstwo zapewnia, że trwają intensywne prace i analizy nad możliwymi rozwiązaniami.

Nie tylko emeryci z regionu ostrołęckiego

Problem dotyczy nie tylko powiatu ostrołęckiego. Podobne zjawiska obserwuje się w innych regionach Polski, szczególnie tych, które najbardziej ucierpiały w okresie transformacji. To długofalowy problem społeczny, który wymaga systemowych rozwiązań.

Dzisiejsi emeryci groszowi to często osoby, które w najlepszych latach zawodowego życia stanęły twarzą w twarz z upadającym przemysłem, masowym bezrobociem i brakiem stabilnych perspektyw zatrudnienia. Dziś, gdy powinni cieszyć się zasłużonym odpoczynkiem, walczą o przetrwanie za kilkaset złotych miesięcznie.

Czy państwo znajdzie skuteczny sposób na rozwiązanie tego problemu? Pozostaje tylko mieć nadzieję. Od tego zależy godność starości dla tysięcy polskich seniorów.

Wasze opinie

~Małolat, 10:57 28-09-2025,   67%
Boję sie wysokich mundurowych emerytur.  
~won, 12:09 28-09-2025,   -
@~Małolat zaczynasz draniu te yuskomaadre bacy 5+3 hamskie derdymaly ewwwonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
~100 bajerów dla frajerów, 12:04 28-09-2025,   100%
"będzie taniej , wincyj i będziemy bogaci" - my POlszewicy oczywiście.
~kODowica precz, 12:10 28-09-2025,   100%
Okres "transformacji ustrojowej" czyli lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku, to był też okres rabunku tego co nasi rodzice i dziadkowie zbudowali po II wojnie światowej, zbudowali tyrajac poniżej wartości tej pracy. A twarzą tych "przemian" był Leszek b. .. Buchholz podobno w oryginale. Zrobił dziadów z nas zwykłych Polaków a teraz znowu POjawia się w mediach jako "ekspert" ...tfuuu!!!! Ten człowiek i ta ekipa POwinna gnić w pierdlu a nie nas pouczać.
~stary KOmuch, 12:11 28-09-2025,   100%
A ja KOlejny jacht sobie kupiłem z KPO a wy naiwniaki i wasze dzieci będziecie mi go spłacać..hahahaaa
~tępiciel lemingów, 12:14 28-09-2025,   100%
Mało dzieci = niska emerytura.  
~..., 12:36 28-09-2025,   100%
@~tępiciel lemingów ...a traktowanie piesków i kotków lepiej niż ludzi , niż współobywateli, lewacki sPOsób na zniszczenie państwa i w ogóle cywilizacji zachodniej.
