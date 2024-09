Bieg Kolejarza w Ostrołęce [WIDEO, ZDJĘCIA]

REKLAMA

W Ostrołęce odbyła się dziewiąta edycja Biegu Kolejarza – corocznego wydarzenia sportowego, które przyciąga zarówno doświadczonych biegaczy, jak i amatorów. W tegorocznej odsłonie organizatorzy ponownie przygotowali trzy trasy, by każdy uczestnik, niezależnie od wieku czy poziomu zaawansowania, mógł znaleźć coś dla siebie.



Najmłodsi mieli do pokonania kilometrową trasę, co było dla nich doskonałą okazją do spróbowania swoich sił w sportowej rywalizacji. Nie zabrakło również biegu honorowego, który miał symboliczny charakter, oraz głównego biegu na dystansie 5 kilometrów, w którym uczestniczyli bardziej doświadczeni biegacze.



Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem, a pogoda dopisała, tworząc idealne warunki do biegania. Jak co roku, impreza miała nie tylko wymiar sportowy, ale także integracyjny, łącząc mieszkańców Ostrołęki w duchu zdrowej rywalizacji i wspólnego spędzania czasu.