Bilety do Kina Jantar za darmo! Sprawdź swój refleks w błyskawicznym konkursie

Masz ochotę na darmowy seans w ostrołęckim Kinie Jantar? W naszym konkursie szczęście nie ma nic do rzeczy. Zapomnij o losowaniu i ślepym trafie. Mamy dla Was wejściówki, ale zdobędą je wyłącznie najszybsi. Ruszamy z wyścigiem, w którym o wygranej decydują sekundy!

Jeżeli planujesz relaks w kinie w Ostrołęce, ta informacja jest właśnie dla Ciebie. Rozdajemy wejściówki na hity z bieżącego repertuaru. Nasz konkurs to nie loteria – to sprawdzian precyzji i szybkości. Zasada jest prosta, ale bezlitosna: wygrywa kolejność zgłoszeń. Liczy się moment, w którym Twój e-mail wpłynie na nasz serwer po wyznaczonej godzinie startowej.

Startujemy punktualnie o 17:00!

To doskonała okazja, by sprawdzić swój refleks. Przygotuj telefon, otwórz skrzynkę mailową i miej gotową treść wiadomości. Gra toczy się o darmową rozrywkę na dużym ekranie dla najszybszych Czytelników.

Nasza skrzynka pocztowa otwiera się na Wasze zgłoszenia dziś, tj. w środę 4 lutego, punktualnie o godzinie 17:00.

WAŻNE OSTRZEŻENIE: Wiadomości wysłane choćby o 16:59 zostaną automatycznie zdyskwalifikowane. Falstart oznacza koniec marzeń o bilecie. Aby zwiększyć swoje szanse, warto ustawić alarm w telefonie dokładnie na moment startu.

Instrukcja: Jak wygrać bilet do Kina Jantar?

Aby Twoje zgłoszenie było ważne, musisz postępować precyzyjnie według poniższych wytycznych. Każdy błąd – literówka w tytule czy brak zgody RODO – eliminuje Cię z gry, nawet jeśli będziesz pierwszy.

Jak wziąć udział w konkursie?

Adresat: Wyślij e-mail na adres: konkurs@eostroleka.pl

Wyślij e-mail na adres: konkurs@eostroleka.pl Tytuł maila: Musi brzmieć dokładnie: Chcę bilet do kina JANTAR

Musi brzmieć dokładnie: Chcę bilet do kina JANTAR Treść maila: Wpisz swoje Imię, Nazwisko oraz numer telefonu (ułatwi nam to kontakt ze zwycięzcami).

Wpisz swoje Imię, Nazwisko oraz numer telefonu (ułatwi nam to kontakt ze zwycięzcami). Klauzula RODO (Kluczowe!): W treści wiadomości musisz wkleić poniższą formułkę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez JML Sp. z o.o., z siedzibą w Ostrołęce, ul. Nasypowa 7 w celach konkursowych.”

W treści wiadomości musisz wkleić poniższą formułkę:

Zwycięzcy, którym uda się „wstrzelić” z mailem najszybciej po godzinie 17:00, zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie.

Co w repertuarze? Sprawdź plan seansów (6–12 lutego)

Poniżej prezentujemy listę filmów, na które możecie wygrać wejściówki. W programie znajdą coś dla siebie zarówno najmłodsi, jak i fani ambitnego kina.

Filmy w bieżącym repertuarze:

ORZEŁEK IGGY (Sala 1): 6, 10-12 lutego o 16:00; 7-8 lutego o 14:00 i 16:00.

DALEJ JAZDA 2: Sala 1 – godz. 18:00; Sala 2 – godz. 16:10 (seanse 6-8 oraz 10-12 lutego).

POMOCY (Sala 1): 6-8 oraz 10-12 lutego o godzinie 20:10.

MOON: PANDA I JA (Sala 2): 6, 10-12 lutego o 18:15; 7-8 lutego o 14:30 i 18:15.

SZYMPANS (Sala 2): 6-8 oraz 10-12 lutego o godzinie 20:00.

Pokazy specjalne i DKF (Sala 2):

Spragnieni miłości – 9 lutego, godz. 18:00

Głos Hind Rajab – 16 lutego, godz. 18:00

To był zwykły przypadek (DKF) – 23 lutego, godz. 18:00

2001: Odyseja kosmiczna (DKF) – 23 lutego, godz. 20:00

Uwaga: repertuar może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Kina Jantar.