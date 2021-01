Blisko 8 tys. medyków zaszczepionych w mazowieckich szpitalach

REKLAMA

W marszałkowskich szpitalach trwa szczepienie personelu medycznego. Do tej pory zaszczepiono już ponad 7830 osób. Od 15 stycznia rusza rejestracja szczepień dla mieszkańców Mazowsza. W województwie mazowieckim szczepienia będą prowadzone w 823 punktach, z tego 7 – to jednostki Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Akcja szczepienia przeciwko koronawirusowi skierowana jest do osób z tzw. grupy zero, czyli najbardziej narażonych na zakażenie koronawirusem. Są to pracownicy sektora ochrony zdrowia. Szczepienia prowadzone są m.in. wśród personelu medycznego placówek prowadzonych przez samorząd Mazowsza – do tej pory zaszczepiono ponad 7830 osób (stan na 12.01.2021 r.).

Niebawem szczepienia będą mogły przyjąć kolejne grupy. Proces rejestracji powszechnych szczepień rozpocznie się 15 stycznia 2021 r. Jak podkreśla marszałek województwa Adam Struzik, wśród podmiotów medycznych zakwalifikowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia do organizacji punktów szczepień w województwie mazowieckim są także placówki prowadzone przez samorząd Mazowsza.

– Powszechne szczepienia będą prowadzone w 7 z naszych placówek. Dysponujemy odpowiednią kadrą medyczną i warunkami lokalowymi – podkreśla marszałek. – Zależy nam, aby szczepienia przebiegły sprawnie i skorzystało z nich jak najwięcej mieszkańców. Już w pierwszej fazie szczepień, nasze placówki uruchamiały dodatkowe zespoły szczepionkowe oraz wydłużały godziny pracy punktów szczepień, żeby nie zmarnować żadnej dawki.

Gdzie będzie można się zaszczepić?

Zgodnie z danymi ze strony internetowej www.gov.pl/web/szczepimysie/mazowieckie w województwie mazowieckim znajdują się 823 punkty szczepień. Wśród nich jest 7 placówek prowadzonych przez samorząd Mazowsza:

Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, ul. Wolska;

Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie, Filia POZ, ul. Śliska, Poradnia lekarza POZ;

Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie ul. Górczewska;

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o. o., Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej;

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich;

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu, ul. Juliana Aleksandrowicza, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy,

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, Poradnia lekarza POZ, ul. Bursztynowa.

Pełną listę punktów można znaleźć na www.gov.pl/web/szczepimysie/mazowieckie.

Kto będzie mógł się zaszczepić?

Szczepienia prowadzone będą w trzech etapach, zwraca uwagę członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i dodaje:

– Ma to na celu wprowadzenie pewnego porządku szczepień, tak aby w pierwszej kolejności szczepienia otrzymały osoby najbardziej narażone na zarażenie, a także te, u których proces chorobowy może przebiegać gwałtownie i prowadzić do śmierci. To dotyczy przede wszystkim osób starszych obciążonych licznymi chorobami.

W pierwszym etapie zaszczepić się będą mogli pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej oraz Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe oraz nauczyciele. Szczepionki otrzymają także Żołnierze Wojska Polskiego, w tym Wojsk Obrony Terytorialnej, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Straży Gminnej i Miejskiej, Straży Pożarnej, pracownicy TOPR oraz GOPR, którzy biorą bezpośredni udział w działaniach przeciwepidemicznych oraz odpowiadają za bezpieczeństwo narodowe.

W drugim etapie szczepionki będą mogły przyjąć osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 albo w trakcie diagnostyki i leczenia, wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia, osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne.

W etapie trzecim szczepieni będą przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W ramach tego etapu realizowane będą powszechne szczepienia pozostałej części dorosłej populacji.

Co zrobić, aby się zaszczepić?

Aby zarejestrować się na szczepienie, pacjent będzie mógł skorzystać:

ze specjalnej infolinii – 989,

umówić się elektronicznie poprzez swoje Internetowe Konto Pacjenta (dostępne na pacjent.gov.pl ),

za pośrednictwem placówki, w której wystawiono e-skierowanie lub bezpośrednio w punkcie szczepień.

Po zgłoszeniu się do punktu, lekarz – na podstawie przeprowadzonego badania oraz wywiadu – oceni, czy kwalifikujemy się do szczepień przeciwko COVID-19. Zostanie to udokumentowane w ankiecie i stosownej dokumentacji medycznej. Badanie kwalifikacyjne nie będzie prowadzone na zasadzie teleporady. Szczepienie należy przyjąć w dwóch dawkach. Powtórzenie szczepienia nie wymaga ponownej rejestracji.

Wszystkie procedury związane ze szczepieniami dostępne są na www.gov.pl/web/szczepimysie