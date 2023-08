Bogacimy się! Ostrołęka z awansem w tabeli zamożności samorządów. ZOBACZ RANKING

REKLAMA

W rankingu miasteczek uwzględniony został Myszyniec - z wynikiem 4344,97 zł per capita zajmuje 301. miejsce w tej kategorii, czyli gorzej jak rok temu, kiedy było to miejsce 277.

~Ostrołęka dziękuję , 12:25 23-08-2023 , 30% Było do przewidzenia. Dziękujemy Panie Prezydencie • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 13:29 23-08-2023 , 75% @~Ostrołęka dziękuję Dziękujemy za nieobecność Panie Prezydencie odchodzący w niepamięć. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Neo , 13:31 23-08-2023 , 26% @~tępiciel lemingów Dziękujemy że jesteś z nami tępiciel lemingów. Mam nadzieję że w październiku narobisz w gacie. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Polak mały , 07:18 24-08-2023 , 50% @~Ostrołęka dziękuję CHYBA PISOWCY !

Zwykłym ludziom inflacja zżera wszystko. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 11:05 24-08-2023 , 100% @~Polak mały Najbogatsi Polacy nie widzą inflacji, przeciwnie, konta im rosną. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Oko , 12:29 23-08-2023 , 60% Tak Panie Prezydencie Andrzeju Duda dziekujemy • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Do roboty……. go go go , 12:41 23-08-2023 , 27% @~Mieszkaniec Jesteś na utrzymaniu prezydentów!!! MOPS? Mopr? 500+? Bon turystyczny? Zasiłek dla bezrobotnych? Emerytura matki 4 dzieci? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~A fe a fuj , 12:48 23-08-2023 , 83% @~Bogatsi W porównaniu z poprzednim rokiem Ostrołęka awansowała w rankingu o dwa miejsca. Zestawienie za rok 2021 i 2022. Nie kłam nie kłam bo się sfajdolisz. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 17:45 23-08-2023 , 83% @~A fe a fuj Wodza brak i samorząd bogatszy. Na chorobowym mniej zapłaciliśmy. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Urlop , 22:12 23-08-2023 , 15% @~tępiciel lemingów Rok 2022 tempy do potęgi entej! Ucz się jasiu ucz się. Wężykiem wężykiem ! Skecz zawsze żywy i aktualny. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Q , 13:13 23-08-2023 , 95% Wychodzi 200 mln.zł z lekką górką, gdzie są przebadane te pieniądze? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 13:28 23-08-2023 , 92% A gdzie widać zamożność samorządu miasta? Jakoś w inwestycjach nie ma zamożności. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Stary basen😰 , 13:44 23-08-2023 , 12% @~tępiciel lemingów Tobie nic nie pasuje . Twoje zdanie jest nieważne bo skażone kłamstwem, nienawiścią, zazdrością, i szkodliwością na rzecz miasta!

• zgłoś odpowiedz • oceń :

~gosc , 14:38 23-08-2023 , 18% @~tępiciel lemingów bo może trzeba długi spłacać za poprzednika. Następny prezydent będzie miał dużo łatwiej bo dług cały czas się zmniejsza... • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Nina , 15:15 23-08-2023 , 86% @~gosc A wiedźmowe że ostatnio miasto zaciągnęło 25 mln obligacji? I Szatanek i gromada innych poparli zadłużenie proponowane przez Kulika i spółkę . Widzisz jakieś inwestycje za tę kasę ? Bo u p. Kotowskiego wszystkie obligacje były na inwestycje. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~pracujący Polak , 15:38 23-08-2023 , 18% @~tępiciel lemingów zamożność widać po posłach, senatorach i radnych PIS oraz pracownikach muzeum. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Adam , 15:40 23-08-2023 , 17% @~Nina Nie kłam nie kłam. Powiesz wszystko co ci mocodawcy każą!

Otwórz szeroko oczy🤓🥸😎! Nikt nie przebije zadłużenia 120 mln i strat w gruzie za 1 mld 300 tys. Bezkonkurencyjna ekipa! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 15:40 23-08-2023 , 14% @~Nina kłamiesz. Tylko w 2017 roku PIS wypuścił obligacje, aby spłacać dług długiem, a na dodatek aktualny prezydent musiał spłacać po twoim długi. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Otbs , 16:01 23-08-2023 , 17% @~Nina Kłamczuszka Nineczka! Czyż można tak otwarcie? Partnera też tak kłamiesz? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~gość*** , 16:36 23-08-2023 , 81% @~gosc Zaprzeczasz chyba sam sobie skoro jest tak dobrze to uważasz ,że nie zostanie wybrany na kolejną kadencję chyba nie z własnej woli zostawi tak wspaniałą przyszłość miasta i pozwoli innym na zniszczenie tego czego się dorobił??? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~***** *** , 16:48 23-08-2023 , 17% @~gość*** siedź w muzeum partyjnym i nie marudź. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~gosc , 17:47 23-08-2023 , 20% @~Nina sprzedanie opcu i pobudowanie basenu super inwestycja do której co roku trzeba dokładać po parę milionów, pobudowanie hali sportowej (gołaś) która przecieka i nie nadaję się do rozgrywanie zawodów międzynarodowych super inwestycja, remont mostu który trwał parę lat i jakby nie Energia nie dała kasy dalej byśmy jeździli jedym mostem no brawo a jeszcze super fontana przy kupcu super inwestycja • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 17:51 23-08-2023 , 84% @~gosc Dobrze poprzednicy rządzili, były inwestycje za środki z zewnątrz , zwłaszcza po objęciu władzy przez PiS. Remont mostu trwał krótko. Długo trwało dokańczanie przez obecne władze miasta remontu ulicy Ostrowskiej i Blachnickiego. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~gosc , 20:50 23-08-2023 , 25% @~tępiciel lemingów chyba jesteś odklejony i nie wiesz co piszesz • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Zero nic null , 22:23 23-08-2023 , 23% @~tępiciel lemingów Jesienią 2018 roku zostali ocenieni. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Kwik , 06:19 24-08-2023 , 100% @~Zero nic null No kto był błąd,wszyscy to widzą oprócz tych którym teraz się opłaca . • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Szansę masz🥳 , 07:28 24-08-2023 , 25% @~gość*** A co? Nóżkami przebierasz. Do startu gotowy? Teraz tobie damy szansę na dorobienie się, biedny ty!

Dajesz świadectwo swojej pazerności popartej głupotą i zawziętością! NIC nie TRWA WIECZNIE !!! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~X , 13:56 23-08-2023 , 19% W Polsce jak się kradnie, kombinuje, podatków nie płaci, zatrudnia niewolników na czarno można się dorobić bardzo szybko. Uczciwi ludzie nie mają w tym państwie nic do szukania, nawet koszt pogrzebu przekracza kwotę zasiłku pogrzebowego. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~gość*** , 16:19 23-08-2023 , 74% @~X Wydaje mi się że byłeś pewnie 8 lat za granicą i nie jesteś temacie ,teraz nie płaci się za produkcje faktur tylko zaawansowane towar wyprodukowany ,nie za przywiezione nielegalnie paliwo , nasze odkupione firmy płaca podatki do naszego (nie zagranicznego) budżetu ,płacą również pracownikom (Biedronka , LIDL i inni zachodni) ok 2 razy tyle jak przed 2015 rokiem a to wiąże się również ze wzrostem składek ZUS (otrzymasz wyższą emeryturę mając wyższy zgromadzony kapitał) i więcej wpływa do budżetu pomimo takiej samej a nawet niższej wysokości podatków ( młodzi do 26 roku nie płacą ) a zyskują wszyscy bo przecież podwyższono kwotę wolną od podatku nie o 2 zł jak było za poprzedników - myślenie nie boli . • zgłoś odpowiedz • oceń :

~emeryt , 16:47 23-08-2023 , 21% @~gość*** kłamiesz tak było za poprzednich rządów Kaczyńskiego w 2006 roku. PIS wszystko wysprzedawał tak jak teraz Lotos, rafinerie i inne firmy, ceny rosły, a Polacy zarabiali 3,5zł na godzinę // 719zł miesięcznie brutto około 600zł netto //



Przypominamy, że od 1 stycznia 2006 r. wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę i wynosić będzie 899,10 zł brutto miesięczne. Obecnie osoba zatrudniona w ramach stosunku pracy nie może zarabiać mniej niż 849 zł brutto na miesiąc. Ponieważ nowela ustawy o wynagrodzeniu minimalnym utrzymała zasadę, że wynagrodzenie pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, toteż zatrudniony po raz pierwszy w roku 2006 nie będzie mógł zarobić mniej niż 719,28 zł brutto (80% z 899,10 zł). • zgłoś odpowiedz • oceń :

~8/12 , 07:34 24-08-2023 , 50% @~gość*** Przyglądałem się tobie! Rosło ci co rok! Na koniec zostałeś milionerem! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~$ , 16:06 23-08-2023 , 71% Wynika z tego że PiS bardzo dobrze Rządzi, zgadzam się mamy więcej na koncie jesteśmy bardzo zadowoleni ,pis ma głosy naszej rodziny • zgłoś odpowiedz • oceń :

~🙌 , 22:26 23-08-2023 , 34% @~$ Kto bogatemu zabroni! Głosuj jak chcesz! Z rodziną i bez! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Spojrzenie chłodnym okiem , 16:11 23-08-2023 , 90% Bogacimy ,ale to i tak nie zmienia faktu ze Ostroleka to sypialnia ,miasto emerytów...

Braku znaczących uczelni wyższych ,braku połączeń PKP

BRAKU miejsca pracy i powstawania nowych inwestycji w tym miejsc pracy .

Można zaklinać rzeczywistość choć jest ona brutalna.

Kot może wyjazdza na studia,do pracy . • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Chyba kaprawymi okiem , 22:19 23-08-2023 , 16% @~Spojrzenie chłodnym okiem Zmień na metropolię. Czeka na ciebie Poznań. Zaprasza Gdańsk! Pod Wawelem też spoko. Wrocław miasto młodości. Zobacz! Oferta bogata. W sam raz dla ciebie! Sypialnię zostaw zadowolonym emerytom.

Zawsze młodzi wyjeżdżali stąd na studia! O co ci chodzi? Acha! Nie studiowałeś! Kot też nie! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~X , 16:18 23-08-2023 , 89% To banki się bogacą,a nie Ostrołęka i mieszkańcy • zgłoś odpowiedz • oceń :

~gość*** , 16:32 23-08-2023 , 75% @~X Dobrze ,że większość tych banków PIS odkupił i zyski zostają w kraju .Można wziąć kredyt nawet na 2 % ,mieszkańcy Ostrołęki też mają dostęp do nich.A biedę za rządów PIS widać na parkingach ( pełno samochodów ,trudno znaleźć miejsce do parkowania) ,na osiedlach podobnie ,w sklepach same puste koszyki z zakupami , na stacjach paliw (tych podobno najdroższych w europie) zawsze kolejki . • zgłoś odpowiedz • oceń :

~kierowca autobusu , 16:42 23-08-2023 , 22% @~gość*** Bzdura, zyski z banków trafiaj a do nominatów PIS. Kredyt na 2% to fikcja, tak jak 100 tysięcy mieszkań, Ci co kupili od PIS mają same problemy z tymi mieszkaniami, a ostatnio nawet prąd im odcięli. PKB spadło więc po prostu kłamiesz, a ludzie robią zakupy raz w tygodniu, ponieważ paliwo drogie. Samochodów pełno, dlatego, że PIS zlikwidował 5 tysięcy połączeń autobusowych, a ludzie muszą dojechać do lekarza czy sklepu.



" Jednak statystyki obrazujące rzeczywistą skalę problemu są bezlitosne: w ciągu ostatnich pięciu lat rządów PIS ubyło ponad 300 tysięcy kilometrów linii autobusowych, zlikwidowano ponad pięć tysięcy połączeń." • zgłoś odpowiedz • oceń :

~gość*** , 16:55 23-08-2023 , 85% @~kierowca autobusu Żeby przyjechać samochodem to pewnie trzeba go mieć i na to drogie paliwo też .A o komunikacji poczytaj Jak wynika z danych resortu infrastruktury, zainteresowanie samorządów uruchamianiem połączeń z dofinansowaniem z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych rośnie z roku na rok. O ile w 2019 r. dofinansowanych zostało 1228 linii komunikacyjnych kwotą 10 mln zł, w 2020 r. przewozy z dofinansowaniem wykonywane były na 2834 liniach, które zostały dofinansowane 139 mln zł. W 2021 r. dopłatą objęto w skali kraju 4371 linii, a kwota dopłaty przekazana organizatorom wynosiła 358 mln zł. W 2022 r. dopłatą objęto 5705 linii komunikacyjnych, a wnioskowana przez organizatorów kwota dopłaty z FRPA to ponad 631 mln zł.'' • zgłoś odpowiedz • oceń :

~podatnik , 17:40 23-08-2023 , 16% @~gość*** Przestań z ta propaganda, więcej likwiduje niż dotujecie. Lotos sprzedany, rafineria sprzedana, 14 kopalń zamkniętych, elektrownia EO3 wyburzona 1300 mln złotych strat. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 17:43 23-08-2023 , 85% @~podatnik Dzięki UE Lotos i rafineria sprzedana, dzięki UE 14 kopalń zamkniętych, dzięki UE zmiana na gazową i miliony strat. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Neo , 17:43 23-08-2023 , 15% @~gość*** A kto płaci za te 2 procent. Rząd swoich pieniędzy nie ma. Ciekawe kto za to płaci. Hmm. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 17:47 23-08-2023 , 79% @~Neo Ciekawe, gdzie moja klasa z podatków, gdy nie było kredytu 2 procent? Ciekawe, płaciłem podatki i nie było tanich rządowych kredytów. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~KK , 19:02 23-08-2023 , 25% @~tępiciel lemingów Kredyty w 2015 roku były po 3 procent bez dotacji i ceny mieszkań niższe 3 razy. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 19:16 23-08-2023 , 71% @~KK Jakby było tak dobrze, to by nadal rządzili ci z 2015 roku. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Dom ma? , 20:08 23-08-2023 , 17% @~tępiciel lemingów Bo to klasa była sama w sobie! Weź nie pytaj! Zajrzyj do kabzy! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Tylko prawda cię wyzwoli , 22:06 23-08-2023 , 15% @~tępiciel lemingów Tak mówisz? Ale czy prawdę mówisz? Gadaj! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Za chlebem , 07:30 24-08-2023 , 0% @~gość*** I powiat może dojechać do szkół w mieście. I do roboty też! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Co to będzie , 08:38 24-08-2023 , 40% @~tępiciel lemingów Nie milion a miliard z +++ w gruz! Twoja robota! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Zarząd OE3 , 12:59 24-08-2023 , 0% @~tępiciel lemingów Przy pylonach byłeś ty. UE nikt nie widział. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~2018 , 13:05 24-08-2023 , 0% @~tępiciel lemingów Budowę bloku C elektrowni rozpoczynano wielokrotnie, z wielką pompą. Plac budowy stawał się polem przedwyborczych wieców oraz miejscem głoszenia obietnic i sukcesów. Inwestycję realizowano, choć brakowało miliardów na jej pełne ukończenie. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Dre , 17:19 23-08-2023 , 100% Ja i mój pies mamy po 3 łapy 😄 • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ty z tych tłustych? , 09:56 24-08-2023 , 0% @~ONA Oszczędnością i pracą ludzie się bogacą! Przysłowia mądrością narodów! A , że Polacy nie gęsi swoją …wartość znają!!!

No ona!!! Ucz się! Grosz do grosza a będzie i u ciebie kokosza! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~HUMMER , 13:54 24-08-2023 , 0% Chciałbym teraz widzieć miny wszystkich wrogów miasta ,niektórym pewno piana z gę.by leci aż na podłogę jak przeczytali że Ostroleka to jedno z najzamożniejszych miast w kraju !!! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Wrrr , 13:58 24-08-2023 , 100% @~HUMMER Oni czytali to bez zrozumienia czyli po swojemu. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~. , 18:01 24-08-2023 , 0% Za 30 lat Ostrołęka będzie dzielnicą slamsem Łomży. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~100 lat a nawet 200 , 18:41 24-08-2023 , - @~. Masz zamiar to zrobić! Tyle chcesz jeszcze żyć? • zgłoś odpowiedz • oceń :

