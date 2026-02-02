eOstroleka.pl
Bójka przy dworcu w Ostrołęce. Nagranie trafiło do sieci! Jest reakcja policji [WIDEO]

fot. kadr z nagrania wideo
Niedzielne południe w sercu Ostrołęki zamieniło się w scenę rodem z ringu freak-fight. Przed dworcem PKS doszło do bijatyki dwóch mężczyzn. Choć poszkodowany twierdził, że „tylko się poślizgnął”, policja – po obejrzeniu nagrania z telefonu świadka – wszczęła oficjalne postępowanie.

W niedzielę, 1 lutego, około godziny 12:00, plac przed dworcem PKS w Ostrołęce stał się areną ulicznego starcia. To, co zaczęło się od ostrej wymiany zdań między dwoma mężczyznami, błyskawicznie przerodziło się w regularną bójkę na oczach przechodniów. Świadkowie relacjonują, że emocje sięgnęły zenitu, gdy jeden z uczestników, po otrzymaniu silnego ciosu, upadł na ziemię.

Zaniepokojeni mieszkańcy natychmiast zaalarmowali służby. Na miejscu błyskawicznie pojawił się patrol Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Ostrołęce. Choć agresorzy zdążyli się rozejść przed przyjazdem radiowozu, świadkowie wskazali mundurowym zakrwawionego mężczyznę.

Mimo widocznych obrażeń, ranny mężczyzna nie wykazywał chęci współpracy z organami ścigania. Jak się okazało, jest on doskonale znany lokalnym funkcjonariuszom.

Funkcjonariusze podeszli do mężczyzny z rozciętym łukiem brwiowym. Poszkodowany oświadczył jednak, że urazu doznał, gdy poślizgnął się i upadł na ziemię. Nie chciał składać zawiadomienia.

– informuje nadkomisarz Tomasz Żerański, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który udzielił rannemu niezbędnej pomocy.

Choć uczestnik zajścia próbował zbagatelnizować sprawę, w sieci szybko pojawiło się nagranie zarejestrowane smartfonem przez jednego z przechodniów. Film nie pozostawia złudzeń co do przebiegu zdarzenia – widać na nim wyraźnie, że obrażenia nie były wynikiem nieszczęśliwego wypadku, lecz brutalnego uderzenia.

Dzięki dowodom w postaci materiału wideo, sprawa będzie miała swój dalszy tok.

Po zapoznaniu się z nagraniem wideo funkcjonariusze wydziału dochodzeniowo-śledczego wszczęli w tej sprawie postępowanie wyjaśniające.

– dodaje nadkom. Żerański.

Policja analizuje teraz zabezpieczony materiał, aby ustalić tożsamość drugiego uczestnika bójki i wyciągnąć konsekwencje prawne wobec sprawców zakłócenia porządku publicznego.

