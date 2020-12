Boże Narodzenie: Świąteczny klimat w Ostrołęce. Przed nami wyjątkowy czas

REKLAMA

Przed nami wyjątkowe święta Bożego Narodzenia. Niech będzie to czas pełen radości, ciepła i optymizmu. Ostrołęka jest już gotowa na ten świąteczny czas.

Przy scenie obok Kupca zrobiło się świątecznie - a to za sprawą dużej choinki, która przeniesiona została w to miejsce z Placu Bema. To miejsce licznie odwiedzane przez ostrołęczan i na pewno choinka nada mu świątecznego blasku.

Choinka zmieniła miejsce stacjonowania, ale na Placu Bema pojawił się nowy gość - bałwan. Dołączył on do dwóch niedźwiedzi oraz bombki. Na Placu Bema nie brakuje chętnych do pamiątkowych zdjęć.

Skoro miasto już gotowe na święta, to i my życzymy Wam - niech święta Bożego Narodzenia przyniosą wiele radości, ciepła i optymizmu.