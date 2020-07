Brawurowa jazda. 24-latek "ostudzony" przez ostrołęcką drogówkę

REKLAMA

REKLAMA

Policjanci z ostrołęckiej drogówki zmuszeni byli ,,ostudzić” zapędy do szybkiej jazdy mieszkańcowi naszego powiatu.



Zarówno centrum miasta i kilka oznakowanych przejść dla pieszych na dystansie zaledwie kilkuset metrów nie przeszkodziły młodemu kierowcy w przekroczenia prędkości o ponad 50 km/h. W związku z tym policjanci z ostrołęckiej drogówki zmuszeni byli ,,ostudzić” zapędy do szybkiej jazdy mieszkańcowi naszego powiatu. Ponownie będzie mógł on wsiąść za tzw. kółko za trzy miesiące.



- Wczoraj wieczorem na ul. F. Nila policjanci z ostrołęckiej drogówki zauważyli szybko jadący pojazd. Kontrola jego prędkości wykazał, że przekroczył on dozwoloną prędkość dwukrotnie. Pojazd poruszał się o 57 km/h godzinę szybciej niż pozwalają na to przepisy. Taka jazda nie mogła pozostać bez reakcji funkcjonariuszy. Kierowcą okazał się 24 - letni mieszkaniec naszego powiatu. - informuje podkom. Tomasz Żerański z KMP w Ostrołęce



Zatrzymano mu prawo jazdy, dodatkowo otrzymał wysoki mandat karny, a do jego konta kierowcy dopisano 10 punktów karnych. Młody kierowca uprawnienia do kierowania pojazdami odzyska po upływie trzech miesięcy.



- Nie ma przyzwolenia na brawurę na drodze. Kierowcy, którzy będą lekceważyć przepisy muszą liczyć się ze stanowczą reakcja ze strony ostrołęckich policjantów. Nie zapominajmy, że na drodze nie jesteśmy sami, a nasza brawura może być przyczyną kalectwa, lub śmierci niewinnych osób. - dodaje podkom. Tomasz Żerański.



Policja apeluje do kierowców o wyobraźnię, ostrożność i rozwagę. Pamiętajmy, że skrajnie nieodpowiedzialne zachowania, w tym nadmierna prędkość, mogą doprowadzić do tragicznych w skutkach wypadków. Zatem uszanujmy bezpieczeństwo swoje i innych. Życie mamy tylko jedno!