Budżet Obywatelski Mazowsza 2021. Wybrano 68 zadań, w tym 6 z podregionu ostrołęckiego

Ponad 50 tys. głosów oddanych przez mieszkańców województwa mazowieckiego w drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza zdecydowało o wyborze 68 projektów. Na ich realizację samorząd Mazowsza przeznaczy 25 mln zł. Wśród wybranych inwestycji znalazło się 6 projektów z podregionu ostrołęckiego

50 309 głosów zostało oddanych w drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Najchętniej na www.bom.mazovia.pl głosowały kobiety, bo aż 19 208, co stanowi blisko 61 proc. całej puli. Mazowszanie chętniej głosowali przy użyciu urządzeń mobilnych – blisko 61 proc. poparło projekty przez telefon komórkowy. Jak zauważa marszałek Adam Struzik duża aktywność mieszkańców Mazowsza i wybrane przez nich projekty wskazują na aktualne potrzeby Mazowszan. – Ciągle na pierwszym miejscu są inwestycje prozdrowotne. Mieszkańcy Mazowsza wybrali do realizacji aż 21 takich projektów. To ponad jedna trzecia wszystkich inwestycji, które zostaną zrealizowane. Na pewno duży wpływ ma tutaj trwająca ciągle pandemia – informuje marszałek. – Kolejną dużą grupą projektów są inwestycje w bezpieczeństwo publiczne, transport i drogi. Jest ich w sumie 19. Mazowszanie stawiają na bezpieczne przejścia dla pieszych, budowę ścieżek rowerowych, ale także szkolenia dla kierowców – dodaje.

Kto najaktywniejszy?

Największą frekwencję zanotował region płocki, z którego oddano ponad 6,1 tys. głosów. Za nim plasują się: Warszawa (4,6 tys. głosów), podregiony warszawski wschodni (3,9 tys.), warszawski zachodni (3,7 tys.), radomski (3,4 tys.), żyrardowski (2,1 tys.), ciechanowski (2 tys.), ostrołęcki (1,5 tys.) i siedlecki (1 tys.). – W tegorocznej edycji mieszkańcy Mazowsza oddali w sumie 50 309 głosów co oznacza, że osiągnęliśmy swój cel.

Nie oznacza to jednak, że jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani. Liczymy na większą mobilizację mieszkańców w kolejnej edycji. Może warto pobudzić rywalizację między regionami i w sposób szczególny doceniać tych najbardziej aktywnych

– zastanawia się Sara Michalska, zastępca dyrektora ds. organizacyjnych departamentu organizacji urzędu marszałkowskiego.

Które projekty otrzymały najwięcej głosów?

Z kolei największą liczbą głosów z listy ogólnowojewódzkiej mogą pochwalić się pomysłodawcy projektu „Zwolnij i jedź bezpiecznie”. Zakłada on ustawienie w 31 miejscowościach 56 radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach wojewódzkich. Projekt znalazł poparcie wśród 2594 mieszkańców. Największą popularnością, a co za tym idzie liczbą głosów w śród projektów podregionalnych cieszyła się propozycja budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków (2500 głosów) z podregionu płockiego. Drugie miejsce z 1352 głosami należy do projektu z Warszawy dotyczącego programu wczesnej oceny neurologicznej noworodków i niemowląt w Oddziale Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie. Podium zamyka płockie przedsięwzięcie zatytułowane „Każde pokolenie chce uczestniczyć w kulturze – wspólne potrzeby różnych pokoleń” (1212 głosów).

6 projektów z podregionu ostrołęckiego w Budżecie Obywatelskim Mazowsza

Mieszańcy podregionu ostrołęckiego w swoich wyborach postawili na kulturę, zdrowie i bezpieczeństwo na drodze. Dużą różnorodność projektów zauważa Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego. – Dziękuję wszystkim Mazowszanom za oddane głosy. Dzięki Państwa aktywności wiemy, jakie są potrzeby podregionu ostrołęckiego. Wybór aż trzech projektów zdrowotnych i dwóch z dziedziny kultury pokazuje, że dobie trwającej pandemii chcemy nie tylko dbać o swoje zdrowie, ale potrzebujemy również oddechu i odpoczynku.

Jak zauważa członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska umożliwienie mieszkańcom decydowania o tym, jakie inwestycje zostaną zrealizowane, było bardzo dobrym pomysłem. – Widać to po liczbie oddanych głosów. Mieszkańcy lubią i chcą się angażować w tego typu projekty. Tym bardziej, że to właśnie oni wiedzą najlepiej, czego najbardziej potrzebują i co sprawi, że poczują się dobrze i bezpiecznie w miejscu, w którym mieszkają i z którym związali swoje życie.

Wśród wybranych projektów z podregionu ostrołęckiego znalazły się:

1. Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Przasnysz poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich – 426 głosów;

2. Letnia szkoła archeologii - szukamy skarbów na północnym pograniczu Mazowsza – 415;

3. Festiwal Kultury Ludowej Mazowsza – warsztaty i publikacja – 345;

4. Zakup 2 ambulansów dla MEDITRANS OSTROŁĘKA – 319;

5. „Przystanek Relacje” – program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu ostrołęckiego – 43;

6. Wpływ mamy, więc o siebie i o innych dbamy – 37.

Zwycięskie projekty ogólnowojewódzkie

Mazowszanie zdecydowali, że z puli ogólnowojewódzkiej, przy użyciu środków z budżetu województwa mazowieckiego zostanie zrealizowanych 19 projektów. Na ich realizację samorząd Mazowsza przeznaczy ponad 6,1 mln zł. Spośród projektów z tej puli aż sześć realizowanych będzie przez mazowieckie szpitale i stacje pogotowia ratunkowego. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu dostosuje lądowisko dla śmigłowców do aktualnie obowiązujących rozporządzeń, a szpital bródnowski w Warszawie zrealizuje projekt „Tajemniczy ogród – pierwszy spacer noworodka”. Przy szpitalu w Dziekanowie Leśnym powstanie ścieżka edukacyjno-rekreacyjna, a przy szpitalu wojewódzkim w Gostyninie – siłownia plenerowa. Dwa projekty dotyczą zakupu ambulansów – ambulans transportowy trafi do Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie, a ambulans ratunkowy do warszawskiego „Meditransu”. Mieszańcy Mazowsza licznie – 2283 osoby – zagłosowali na projekt dotyczący zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarach wiejskich, a także projekt budowy 235 km szlaku rowerowego – VeloMazovia Północ, który będzie przebiegał m.in. przez Puszczę Białą, Pułtusk, Ciechanów i Lasy Ościsłowskie (2085 głosów).

Lista wybranych projektów ogólnowojewódzkich: