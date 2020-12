Budżet powiatu ostrołęckiego uchwalony [WIDEO]

REKLAMA

Radni powiatowi uwzględniając pozytywną opinię RIO przyjęli budżet powiatu ostrołęckiego na rok 2021 przedstawiony przez starostę Stanisława Kubła. Co zostanie zrealizowane w przyszłym roku?



Tzw. „budżetowa” sesja to jeden z najważniejszych punktów w rocznym planie pracy każdego samorządu. Projekt dochodów i wydatków przygotowywany przez włodarzy trafia pod koniec roku do oceny przez Regionalną Izbę Obrachunkową, następnie projekt ten opiniowany jest przez każdą z komisji stałych rady a później, w końcówce roku trafia pod obrady całej rady.



Prace nad projektem budżetu powiatu ostrołęckiego zakończyły się 13 listopada, wtedy to plan wydatków i dochodów otrzymali radni powiatowi oraz RIO. Projekt został pozytywnie oceniony zarówno przez RIO jak i przez poszczególne komisje. Dziś, podczas zdalnej sesji Rady Powiatu w Ostrołęce został on także jednogłośnie przyjęty i będzie wdrażany wraz z początkiem nowego roku.



Jak wygląda przyszłoroczny budżet powiatu?



Po stronie dochodów zaplanowano łączną kwotę 106 259 543,09 zł, wydatki zaś sięgną kwoty 113 719 720,09 zł. Około 44% z tej sumy, czyli 49,6 mln stanowiły będą wydatki majątkowe. W ramach przyszłorocznego budżetu zaplanowano do realizacji kilka kluczowych inwestycji. Są wśród nich m.in.:

- rozbudowa drogi powiatowej Baranowo-Wyszel-Chojniki – 12,3 mln;

- rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg 2545W Grabnik-Gaczyska i 3227W Przasnysz-Baranowo – 9,5 mln;

- przebudowa drogi powiatowej Łęg Starościński-Góry-Kurpiewskie – 3,48 mln;

- rozbudowa drogi powiatowej Goworowo-Kamianka-Pomian – 2,59 mln;

- rozbudowa drogi powiatowej Piątkowizna-granica województwa (Ksepki) – 1,84 mln;

- rozbudowa dróg powiatowych Daniszewo-Kaszewiec i Goworowo-Tomasze-Rzekuń – 1,75 mln;

- rozbudowa drogi powiatowej Goworowo-Kamianka-Pomian i drogi powiatowej Dzbenin-Tobolice

- 1,50 mln;

- rozbudowa drogi powiatowej Zamość-Gostery—granica województwa (Głębocz) – 1,5 mln;

- rozbudowa drogi powiatowej Kleczkowo-Budne-Opęchowo – 1 mln;

- budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami w ramach programu Mosty dla regionów – 926 070 zł.



W projekcie przyszłorocznego budżetu znalazło się łącznie 38 różnego rodzaju zadań inwestycyjnych. Inwestycje przedstawione powyżej stanowią największy procentowo udział w tym planie.



Po stronie wydatków bieżących największą pozycję w przyszłorocznym budżecie powiatu ostrołęckiego stanowią środki na zdrowie, pomoc i politykę społeczną. Jest to w sumie 19 milionów złotych.



W 2021 roku powiat ostrołęcki zaplanowało nadwyżkę operacyjną w wysokości 12 milionów złotych, która przeznaczona zostanie na wydatki majątkowe (realizacja inwestycji). W planach jest także spłata zadłużenia w wysokości 3,6 miliona złotych.