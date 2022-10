Byliśmy na zakupach w hali targowej Feniks. Te sklepy warto odwiedzić

Biżuteria, bielizna, ubrania, kołdry i poduszki, a nawet artykuły militarne. Wybraliśmy się na zakupy do hali targowej Feniks i wyszliśmy z pełnymi torbami! Zobaczcie, jakie lokale odwiedziliśmy i co w nich znaleźliśmy, a później sami wybierzcie się na zakupy.

Należy zwrócić uwagę na stanowisko T-02, gdzie zakupić możemy biżuterię sztuczną. W sprzedaży jest tam biżuteria sztuczna ze stali chirurgicznej nierdzewnej, w kolorze złota i srebra. Do tego różnego rodzaju celebrytki, bransoletki, kolczyki, pierścionki oraz naszyjniki.

To nie wszystko. - Ofertujemy również ozdoby do włosów, czyli spinki, gumki, frotki, opaski, jak również ozdoby do fryzur ślubnych. W ofercie także różnego rodzaju paski do sukienek i spodni - zachęca właścicielka sklepu Dorota Bałazy. Jeżeli szykujemy się na ważną uroczystość i potrzebujemy dodatków, z pewnością warto tam zajrzeć.

Boks P-15: tu znajdziemy sklep pani Wioletty Ziemek, który jest typowo modowym butikiem. - Stworzyliśmy go z mężem w czasach ostrołęckiego „ryneczku”, wiele lat temu - mówi nam pani Wioletta. Asortyment? Niezwykle szeroki. Spodnie od XS do nawet 6XL, czyli każdy znajdzie coś dla siebie. W sprzedaży również sezonowe kurteczki, sukienki na każdą okazję i wiele innych towarów wysokiej jakości.

- Robiąc u nas zakupy, zawsze będziesz trendy, ponieważ dbamy o styl. Jakość i życzliwość ponad wszystko - zapewnia pani Wioletta.

Poszukujecie sklepu z bielizną? Koniecznie zajrzyjcie do pani Marzeny do lokalu J-05/07. Sklep od kilku lat oferuje markową bieliznę - Triumph, Sloggi, Felina i wiele innych. W sprzedaży także bielizna polskich marek!

- Zapraszam do zakupów biustonoszów w rozmiarach od obwodu 65 do miseczki K; bielizny wieczorowej i modelującej, do tego dodatki bieliźniane i wiele pięknych koszul. Stawiam na jakość bielizny. Pragnę, by każda pani mogła czuć się pięknie i wygodnie - mówi nam właścicielka sklepu Marzena Szczepanek.

Przenosimy się do lokalu C-12, czyli Modello! To kolejny sklep z ciekawą ofertą w hali targowej Feniks. - Posiadamy w sprzedaży bogaty wybór eleganckiej odzieży damskiej i młodzieżowej - mówi właścicielka, Anna Mierzejewska. W Modello kupicie płaszcze, kurtki, spodnie, żakiety, bluzki, sukienki i szale. Każda z pań znajdzie coś dla siebie z bogatej oferty odzieży polskich producentów w rozsądnych cenach.

W hali targowej Feniks znajdziecie sprzedawców, którzy tym fachem zajmują się od wielu lat. Na przykład pan Ludwik, którego lokal mieści się pod numerem L-15, działalność prowadzi od 1995 roku. - Posiadam w sprzedaży kołdry, poduszki, prześcieradła, pościel, poszewki ozdobne, ręczniki, obrusy, serwety, koce, narzuty… - wymienia właściciel sklepu. Co ważne, sprzedaje produkty polskie, także z naszego regionu. Warto odwiedzić ten sklep.

Sklepem z wyjątkowym asortymentem w Feniksie jest „CEL” - oferuje on artykuły militarne bez zezwolenia. Wszystkie produkty w ofercie sklepu nie wymagają żadnych uprawnień przy zakupie, a są to karabinki pneumatyczne (wiatrówki), pistolety krótkie zasilane gazem CO2, lunety celownicze, lornetki, noże taktyczne i scyzoryki, gazy do obrony, latarki.

- Z branżą militarną wiąże mnie zamiłowanie od młodych lat. Pasjonuję się strzelectwem rekreacyjnym, bronią pneumatyczną wszelkiego rodzaju - mówi nam właściciel sklepu. - Dzięki pasji poznaję schematy, budowę i działanie karabinków pneumatycznych, co przekładam później na profesjonalne doradztwo przy wyborze karabinku lub pistoletu spełniającego oczekiwania klienta.

Jeśli szukacie miejsca gdzie moglibyście nabyć wyjątkową, dobrą gatunkowo odzież dla swojego dziecka, to sklep z odzieżą dziecięca mieszczący się w hali Feniks w alejce limonkowej L06, L08 będzie dobrym wyborem.

- W bogatej ofercie artykułów znajdziecie odzież dla niemowląt: wyprawki, rożki, kocyki, czapeczki i pieluszki. Wśród naszych ubranek znajduje się również oferta dla dzieci starszych: dresy, getry, sukienki, rajstopy, sweterki. Serdecznie zapraszamy na zakupy, a dla stałych klientów oferujemy rabaty - dowiadujemy się w sklepie.

Wybierzcie się na zakupy do hali targowej Feniks przy ul. Prądzyńskiego w Ostrołęce i przekonajcie się sami, jak szeroką gamę towarów można tam dostać! Już wkrótce nasze kolejne relacje z zakupów w Feniksie…