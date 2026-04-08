Było po kurpiowsku i na wesoło! Tak wyglądał tegoroczny Przegląd Gadek w Olszewie-Borkach! [ZDJĘCIA]

REKLAMA

REKLAMA

W sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Olszewie-Borkach zrobiło się bardzo ludowo i gwarno. Wszystko za sprawą XII Międzyprzedszkolnego Przeglądu Gadek, Wierszy i Inscenizacji Kurpiowskich, który odbył się 24 marca. Na scenie zaprezentowały się dzieciaki z przedszkoli z terenu gminy Olszewo-Borki oraz z Ostrołęki.

Impreza, zorganizowana przez GBP i przedszkole samorządowe, przyciągnęła w tym roku rekordową liczbę wykonawców. Do konkursu zgłosiło się 26 małych artystów, którzy przed licznie zgromadzoną publicznością recytowali wiersze i odgrywali scenki po kurpiowsku. Występy dzieciaków oceniane były przez specjalną komisję, a ich starania oklaskiwali m.in. wójt Krzysztof Grala oraz przewodniczący rady gminy Andrzej Grzymała.

Najważniejsza była jednak dobra zabawa i podtrzymywanie lokalnych tradycji. Każdy z uczestników wyszedł z przeglądu z pamiątkowym dyplomem oraz nagrodą. Na koniec, po części artystycznej, na wszystkich gości czekał słodki poczęstunek.

Organizatorzy już teraz zapowiadają, że kolejna edycja odbędzie się za rok, i dziękują nauczycielom za przygotowanie dzieci do tych występów. Patrząc na tegoroczną frekwencję, o przyszłość kurpiowskiej mowy w regionie można być spokojnym.