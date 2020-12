Były prezes ostrołęckiej elektrowni: Moja kariera zawodowa nie jest aż tak ważna

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Zastanów się, zanim dodasz komentarz

Dzień dobry! Nie wnikaj, mój panie, w wysokość odpraw w elektrowni, bo kociej mordy dostaniesz. Ponadto, to nieładnie zaglądać innym do portfela... Pozdrawiam... Życzę miłego dnia...

@~pytanie Dzień dobry! Nie wnikaj, mój panie, w wysokość odpraw w elektrowni, bo kociej mordy dostaniesz. Ponadto, to nieładnie zaglądać innym do portfela... Pozdrawiam... Życzę miłego dnia...

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 15:41 15-12-2020 , 36%