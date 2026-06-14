eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Chłodny poranek to dopiero początek. W Ostrołęce i okolicach znów będzie niebezpiecznie!

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zdjęcie ilustracyjne, fot. eOstroleka.plzdjęcie ilustracyjne, fot. eOstroleka.pl
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zdjecie 243
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Pogoda ponownie wystawia mieszkańców Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego na próbę. Zaledwie dzień po gwałtownych opadach deszczu i silnym wietrze IMGW wydał kolejne ostrzeżenie przed burzami, które mogą przynieść niebezpieczne zjawiska pogodowe.

Alert IMGW obowiązuje w niedzielę, 14 czerwca, od godziny 11:00 do 23:00. Już od rana aura nie zachęca do aktywności na świeżym powietrzu – jest chłodno, pada deszcz, a synoptycy prognozują, że w kolejnych godzinach warunki pogodowe mogą znacząco się pogorszyć.

Według wydanego ostrzeżenia prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk wynosi 80 procent. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć intensywne opady deszczu sięgające do 15 mm, a lokalnie nawet około 25 mm. Dodatkowo spodziewane są porywy wiatru osiągające prędkość do 75 km/h, a miejscami może wystąpić również grad.

To już kolejny dzień z rzędu, gdy mieszkańcy regionu muszą zachować szczególną ostrożność. Wczorajsze załamanie pogody pokazało, że burze potrafią pojawić się nagle i przynieść ze sobą gwałtowne opady oraz silny wiatr.

Służby apelują o śledzenie bieżących komunikatów pogodowych i unikanie przebywania pod drzewami czy w pobliżu niestabilnych konstrukcji podczas przechodzenia burz. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność na drogach, a osoby planujące aktywność na świeżym powietrzu rozważyć zmianę planów.

Warto być przygotowanym na dynamiczny rozwój sytuacji, ponieważ warunki atmosferyczne mogą zmieniać się bardzo szybko i lokalnie powodować utrudnienia.

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