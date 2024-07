Chopin en Vacances - niezwykły koncert w Susku Starym

REKLAMA

Festiwal Chopin en Vacances to niezwykłe wydarzenie, które odbywa się w miejscach z historią, m.in. zabytkowych dworach. Gwarantuje on niezapomniane muzyczne wrażenia. Obecnie odbywa się na terenie całej Polski, jak również za granicą, prezentując swój potencjał artystyczny i społeczny. W najbliższą niedzielę wyjątkowy koncert odbędzie się w Susku Starym.

Spotkania z muzyką na festiwalu Chopin en Vacances symbolizują inspirujące letnie wakacje młodego Fryderyka Chopina, koncertującego w dworach szlachty i arystokracji. Po latach, w podobnym stylu koncertują młodzi pianiści z kraju i zagranicy. Warto podkreślić, że to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie w Susku Starym odbędzie się dzięki darczyńcy, który w sporej części zapewnił możliwość występu artystów w Susku Starym. Dzięki temu będzie można posłuchać niesamowitej muzyki na żywo - naszego narodowego mistrza w wykonaniu młodych, niezwykle zdolnych muzyków.

- Występy podczas CHOPIN en VACANCES nie są konkursowe. To pozbawiona stresu współzawodnictwa, wakacyjna forma koleżeńskich spotkań muzycznych w przyjacielskim gronie młodych wybitnie uzdolnionych muzyków. Jednak występy festiwalowe odbywają się mimo to pod czujnym okiem i w ścisłej konsultacji z gronem najwybitniejszych polskich profesorów fortepianu. Festiwalowy fortepian Chopin en Vacances podróżuje z nami podczas muzycznych letnich wakacji. Ustawiamy fortepian w miejscach dawnych dworów szlacheckich zapisanych w zbiorowej pamięci Polaków jako ośrodki polskiej kultury i ciągłości narodowej tradycji. Jeśli dwór zachował się w dobrym stanie i znajduje się w nim historyczny instrument wówczas koncertujemy we wnętrzu dworu, jeśli dwór jest w ruinie, wówczas ustawiamy nasz fortepian w ruinach dworu, jeśli dwór ocalał, ale nie mamy dostępu do wnętrz dworu, wówczas ustawiamy fortepian na podjeździe przed dworem, jeśli dworu już nie ma, wówczas koncertujemy w parku podworskim, a jeśli w okolicy nie ma już nawet parku, koncert odbywa się wówczas w nieskalanym, pięknym krajobrazie. Docieramy w ten sposób do źródła chopinowskich inspiracji, obcując z tradycją i środowiskiem, w którym dorastał i tworzył. Chcemy pokazać ocalałe dwory, funkcjonujące nadal jako prywatne i żywe domy rodzinne, będące nieustająco ostoją polskiej kultury, tradycji i wartości. Młodzi pianiści mogą nawiązać osobiste kontakty z przedstawicielami historycznych rodów Rzeczypospolitej. Goszcząc we dworach, mają wyjątkową okazję doświadczyć ich niepowtarzalnego klimatu i tradycyjnej polskiej gościnności. Tam, podczas koncertu dzwonią naturalnie stojące w salonie starożytne zegary i wtóruje śpiewem kanarek w klatce przy fortepianie - czytamy w zapowiedzi.

W najbliższą niedzielę w dworze w Susku Starym wystąpią Zuzanna Krystian-Browalska oraz Martyna Kubik. Początek o godz. 15:00. Warto przybyć do Zielonego Zakątka i oddać się muzycznej uczcie przy zabytkowym dworze.