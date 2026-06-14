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Ostrołęka,

Chór „O! La La!" ma 10 lat! Jubileuszowy koncert w Muzeum Kultury Kurpiowskiej [WIDEO, ZDJĘCIA]

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zdjecie 243
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Muzealny chór „O! La La!" obchodzi w tym roku okrągły jubileusz dziesięciolecia swojej działalności. Z tej okazji w niedzielę 14 czerwca w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce odbyło się wyjątkowe wydarzenie, łączące uroczysty koncert oraz zabawę taneczną w klimacie dawnych lat. 

Głównym punktem programu był koncert jubileuszowy chóru „O! La La!", któremu na scenie towarzyszył zespół Roberta Lipki. W zaprezentowanym tego popołudnia repertuarze znalazły się m.in. niezapomniane utwory Mieczysława Fogga.

Oprócz głównych jubilatów przed ostrołęcką publicznością wystąpili także zaproszeni goście. Na scenie zaprezentowała się grupa wokalna „Trzecie zawrotki", działająca na co dzień w Klubie Oczko Ostrołęckiego Centrum Kultury. Kolejnym punktem programu artystycznego był występ stylowego duetu jazzowego, który wprowadził zebranych w klimat minionych epok. 

Podczas uroczystości głos zabrała Maria Samsel, dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej.

Bardzo się cieszymy z tak licznej państwa obecności. Rzadko się zdarza, aby jedno zdarzenie, jeden pomysł, jeden projekt tak długo przetrwał. Dziękujemy za sympatię, jaką darzą państwo naszą instytucję, skoro przez 10 lat tak wytrwale uczestniczycie państwo w próbach i koncertach. Dziękujemy państwu za umiłowanie sztuki, jaką jest muzyka" — mówiła Maria Samsel.

Dziesięć lat działalności chóru „O! La La!" to piękny jubileusz oraz dowód na to, jak ważną rolę w życiu kulturalnym Ostrołęki pełnią lokalne inicjatywy artystyczne. Tego typu projekty integrują mieszkańców, pielęgnują miłość do muzyki oraz dostarczają publiczności wielu niezapomnianych wrażeń. Jubilatom gratulujemy okrągłej rocznicy i życzymy kolejnych lat wypełnionych muzyką oraz wspólnym śpiewem.

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