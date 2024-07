Ciało około 40-letniej kobiety znalezione w krzakach przy ul. Hallera w Ostrołęce

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Zastanów się, zanim dodasz komentarz

Ostatnie 8 lat to też zwijanie POLSKI np.rozwalenie elektrowni Ostrołęka i całej branży górniczej,bo pisdowcy podpisali zielony ład i fit for 55 !!!

@~... Ostatnie 8 lat to też zwijanie POLSKI np.rozwalenie elektrowni Ostrołęka i całej branży górniczej,bo pisdowcy podpisali zielony ład i fit for 55 !!!

~... , 13:15 07-07-2024 , 40%