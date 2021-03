Co łączy Marka Suskiego z Ostrołęką? Ujawnia „Duży Format”

REKLAMA

REKLAMA

Marek Suski – prominenty polityk Prawa i Sprawiedliwości, a w zasadzie jego przodkowie byli silnie związani z naszym regionem. Koneksje rodzinne Suskiego z małą miejscowością kilka kilometrów od Ostrołęki opisuje „Duży Format” – magazyn reporterów Gazety Wyborczej.

Marek Suski stał się ponownie bohaterem felietonu opublikowanego w magazynie reporterów Gazety Wyborczej. „Duży Format” podjął temat funkcji, jaką niedawno Marek Suski objął w mediach publicznych. Polityk partii rządzącej został przewodniczącym Rady Programowej Polskiego Radia. Otrzymuje za to dietę w wysokości 500 złotych.

Autor felietonu pochylił się nad kompetencjami Suskiego do tej funkcji. Prześledził karierę zawodową polityka, docierając do ciekawych faktów z jego młodości a nawet do jego przodków. Przy tej okazji wyszły na jaw ścisłe związki Suskiego z regionem ostrołęckim.

Jak informuje „Duży Format” Suski jest potomkiem rodu Chebdów-Suskich herbu Pomian. Jego przodków książę mazowiecki osiedlił we wsi Susk Stary znajdującej się kilka kilometrów od Ostrołęki. Rodzina Suskiego mieszkała tu aż do XIX wieku, kiedy przeniosła się spod Ostrołęki do pałacu w Warpęsach pod Grójcem.

Sam Marek Suski nie zdecydował się na rozmowę z autorem felietonu o nim. Materiał ten można znaleźć w jednym z ostatnich wydań „Dużego Formatu”.

Źródło: Duży Format